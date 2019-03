Erste „Aga Khan Musica Awards“ schütten 500.000 US-Dollar aus

Lissabon (APA) - Ein neuer Musikpreis, der die vielfältigen Ausprägungen musikalischen Schaffens aus der Tradition nicht-westlicher Klänge würdigt, geht am Wochenende in Lissabon über die Bühne. Die erstmals stattfindenden „Aga Khan Music Awards“ (29. bis 31. März) vergeben Preise im Wert von insgesamt 500.000 US-Dollar (rund 440.000 Euro). Nominiert sind Künstler aus 46 Ländern.

Insgesamt werden Preise in sechs Kategorien verliehen, darunter „Bildung“, „Kreation“ und „Soziale Inklusion“. Während die Preisträger hier bereits bekannt sind, entscheidet sich erst am Wochenende, wer den Preis in der Kategorie „Performance“ erhält. Nominiert waren Künstler aus Asien, Afrika, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika.

Als Preisträgerin in der Kategorie „bedeutende und langlebige Beiträge zur Musik“ („distinguished and enduring contributions to music“) wird etwa die malaysische Singer-Songwriterin Oumou Sangare ausgezeichnet. Badiaa Bouhrizi, bekannt unter ihrem Künstlernamen Neysatu, gilt als Repräsentantin der alternativen Musikszene in Tunesien und erhält den Preis in der Kategorie „Soziale Inklusion“.

Für den „Performance“-Preis nominiert sind u.a. der in Jordanien geborene und in Schweden lebende Ahmad Al Khatib, die palästinensische Sängerin, Komponistin und Flötistin Nai Barghouti oder der ägyptische Oud-Spieler Mustafa Said. Alle 14 Nominierten werden ihr Können bei Konzerten präsentieren, die Preisverleihung findet schließlich am Sonntag (31. März) statt.

Der im Vorjahr ins Leben gerufene Preis richtet sich an in der Musik, Bildung, Bewahrung und Weiterentwicklung traditioneller Klänge tätige Personen in „Gesellschaften auf der ganzen Welt, in denen Muslime eine bedeutende Präsenz haben“. Die „Aga Khan Music Awards“ sollen laut seinem Stifter Aga Khan eine einzigartige Rolle einnehmen: Unter den vielen Preisen, die weltweit vergeben werden, beziehe sich derzeit keine einzige Auszeichnung konkret auf die vielen verschiedenen Musikrichtungen, die der aus der islamischen Kultur hervorgegangen seien.

Diese Musikrichtungen dienten jedoch als „Quelle der geistigen Erleuchtung, moralischen Inspiration und des sozialen Zusammenhalts“, wie es in der Broschüre heißt. „In einer Zeit, in der es weltweit zur Top-Priorität geworden ist, Toleranz und Vielfalt zu stärken.“

(S E R V I C E - 1. Aga Khan Musica Awards, 29. bis 31. März in Lissabon. Infos unter www.akdn.org/akma)