Arbeiter stürzte in Niederösterreich vier Meter ab - schwer verletzt

Schwechat/Wien (APA) - Ein 45-Jähriger ist am Montag bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Bezirk Mödling stürzte rund vier Meter von einem Waggon ab. Er wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ in das AKH Wien geflogen, berichtete die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung.

Zum Unfallhergang wurde mitgeteilt, dass kurz vor 16.30 Uhr bei Vorbereitungen für die Kesselprüfung eines Waggons aus vorerst unbekannter Ursache eine Knebelschraube abgebrochen war und den 45-Jährigen getroffen hatte. Der Mann fiel daraufhin in die Tiefe. Das zuständige Arbeitsinspektorat werde den Ermittlungen beigezogen, hieß es.