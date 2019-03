Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund vier Punkte über dem Schluss-Stand vom Montag (3.015,14) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.985,00 und 3.045,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.026,00 Punkten aus.

Nach mehrheitlich positiven Vorgaben der Asien-Märkte wird auch das europäische Umfeld zu Handelsbeginn etwas höher erwartet. Ein bestimmendes Thema an den Märkten wird wohl auch heute der Brexit bleiben.

Das britische Parlament hat der Regierung die Kontrolle über den Brexit-Prozess abgerungen. Die Abgeordneten stimmten am späten Montagabend für einen Antrag, der ihnen gegen den Willen von Premierministerin Theresa May vorübergehend mehr Einfluss auf das weitere Vorgehen im Ringen um den Brexit-Kurs verschafft. Am Mittwoch wird über Alternativen zu Mays Brexit-Abkommen abgestimmt.

Impulse könnten auch von den in Europa und den USA anstehenden Konjunkturdaten kommen. So stehen unter anderem in Frankreich das INSEE-Geschäftsklima und in den USA die Baubeginne und -Genehmigungen sowie das Verbrauchervertrauen des Conference Boards und der Richmond-Fed-Index auf der Agenda.

Am Montag hatte der ATX um 0,83 Prozent schwächer bei 3.015,14 Punkten geschlossen. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich ebenfalls verhalten. Zurückhaltung sorgen international Sorgen um die globale Konjunktur, nachdem die US-Notenbank am vergangenen Mittwoch angekündigt hatte, die Zinsen in diesem Jahr nicht mehr zu erhöhen.

Auf Unternehmensseite war am Wochenende bekannt geworden, dass die OMV mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) zwei Absichtserklärungen unterschrieben hat, um mögliche gemeinsame Projekte im Bereich Petrochemie zu eruieren. Die OMV-Titel profitierten jedoch nicht davon, sie verloren deutliche 1,44 Prozent auf 47,25 Euro. Für den zweiten Ölwert im ATX, Schoeller-Bleckmann, ging es in einer ähnlichen Größenordnung um 1,06 Prozent auf 70,00 Euro nach unten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

~ Flughafen Wien +1,75% 37,70 Euro Mayr-Melnhof +1,55% 117,80 Euro UBM Development +1,37% 36,90 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

~ Strabag -3,88% 28,50 Euro Agrana -3,74% 18,02 Euro Do&Co -3,53% 71,10 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA057 2019-03-26/08:30