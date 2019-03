Bühnenzauberer und Gesamtkunstwerker: Achim Freyer wird 85

Wien/Salzburg/Berlin (APA) - Er ist Maler, Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner und hat mit seiner Bühnenästhetik die deutschsprachige Theater- und Opernszene der vergangenen Jahrzehnte nachhaltig beeinflusst. Er betreibt in Berlin ein eigenes Kunsthaus und ist weiterhin unermüdlich aktiv. Achim Freyer, 2015 mit dem Nestroy-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet, feiert am Samstag (30. März) seinen 85. Geburtstag.

Einen „Raumklangbildzauberer des Welttheaters“ nannte ihn der „Tagesspiegel“, einen „Bühnenmagier mit Weltverbesserungssucht“ die „Welt“. Die bunten Gesamtkunstwerke des bärtigen, immer freundlichen Künstlers mit dem verschmitzten Lächeln und dem verwuschelten weißen Haupthaar, sind im zeitgenössischen Theater so charakteristisch wie sonst bloß die Arbeiten von Robert Wilson. Mit Licht und Farben betonen sie den Kunstcharakter des Bühnengeschehens und erteilen Realismus und Psychologisierung eine Absage.

1934 in Berlin geboren, studierte Freyer an der Meisterschule für Grafik und Buchgewerbe, ehe er sich dem Theater zuwandte. Er wurde Meisterschüler für Bühnenbild bei Bertolt Brecht am Berliner Ensemble und stattete Inszenierungen von Ruth Berghaus, Adolf Dresen und Benno Besson aus. 1972 setzte er sich nach einem Theaterskandal um „Clavigo“ am Deutschen Theater während eines Italien-Gastspiels mit „Der Gute Mensch von Sezuan“ in den Westen ab und holte später mittels eines Fluchthelfers seine Familie nach.

Im Westen arbeitete er zunehmend auch als Regisseur. Anfangs inszenierte er hauptsächlich Opern wie Webers „Freischütz“ (1980) oder Mozarts „Zauberflöte“ (1982), ein Werk, das er immer wieder inszenierte und interpretierte, so u.a. für die Salzburger Festspiele 1997. Immer mehr konzentrierte er sich auf zeitgenössisches Musiktheater, etwa von Philip Glass, Mauricio Kagel, Helmut Lachenmann oder Salvatore Sciarrino. Wagners „Ring des Nibelungen“ inszenierte er in Los Angeles und Mannheim. Im vergangenen November hat er in Seoul mit einer umjubelten „Rheingold“-Premiere den nächsten Anlauf gestartet, die berühmte Tetralogie auf die Bühne zu bringen. Am 30. Mai folgt „Die Walküre“, im Dezember „Siegfried“, ehe im Mai 2020 die finale „Götterdämmerung“ stattfinden soll.

1991 gründete er das Freyer-Ensemble, mit dem er im Zusammenwirken von Schauspielern, Tänzern, Akrobaten, Sängern und Musikern seine Vorstellungen eines Bühnen-Gesamtkunstwerks verwirklichte. Freyer hatte viele Jahre lang eine Professur an der Universität der Künste Berlin inne und war auch als bildender Künstler erfolgreich. In Berlin-Lichterfelde dokumentiert das in einer alten Fachwerk-Villa eingerichtete und mit Kunstwerken prall gefüllte Achim-Freyer-Kunsthaus die Arbeit des zweifachen documenta-Teilnehmers und veranstaltet Ausstellungen, Lesungen, Konzerte und Gesprächsrunden.

Wien, wo er 2005 mit der „Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Silber“ geehrt wurde, ist Freyer seit vielen Jahren eng verbunden. Am Burgtheater inszenierte er unter Claus Peymanns Direktion 1987 „Die Metamorphosen des Ovid oder Die Bewegung von den Rändern zur Mitte hin und umgekehrt“, 1989 Georg Büchners „Woyzeck“, 1991 „Phaeton“ nach Euripides sowie 1997 Goldonis „Der Diener zweier Herren“ und 1999 die Uraufführung „Die Eingeborene“ von Franz Xaver Kroetz. An der Volksoper inszenierte er die Rossini-Oper „Cenerentola“ (1997) und Mozarts „Don Giovanni“ (2015). Bei den Wiener Festwochen waren nicht nur seine Inszenierungen von Monteverdis „L‘Orfeo“, Robert Schumanns „Genova“ und Salvatore Sciarrinos „Luci mie traditrici“ zu sehen, er sprang auch 2016 ein, als Dmitri Tcherniakov bei seiner „Fidelio“-Konzeption so in Verzug geriet, dass Intendant Markus Hinterhäuser die Notbremse zog.

Im gleichen Jahr inszenierte er auch Claude Debussys „Pelleas und Melisande“ am Landestheater Linz, 2017 folgte u.a. ein „Parsifal“an der Staatsoper Hamburg. Unermüdlich arbeitet Gesamtkunstwerker Achim Freyer an der Vergrößerung seines eigenen Lebenswerks. Am 18. Mai hat seine Inszenierung des Märchens „Der Goldene Topf“ nach E.T.A. Hoffmann am Schauspiel Stuttgart Premiere. Und am 11. August bringt Freyer im Rahmen der Salzburger Festspiele George Enescus „Oedipe“ in der Felsenreitschule zur Aufführung. Wie immer zeichnet er für Regie, Bühne und Kostüme verantwortlich.

(S E R V I C E - www.achimfreyer.com; www.freyer-ensemble.de)

