Wiener Börse startet freundlich - ATX plus 0,37 Prozent

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit freundlicher Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.026,42 Zählern um 11,28 Punkte oder 0,37 Prozent über dem Montag-Schluss (3.015,14). Bisher wurden 125.975 (Vortag: 168.882) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Auch das europäische Umfeld startete überwiegend mit Kursgewinnen in die Sitzung. Unter den Einzelwerten in Wien zogen Lenzing kurz nach Handelsbeginn kräftig um 5,26 Prozent an. Vienna Insurance Group verbesserten sich um knapp zwei Prozent. Hingegen büßten UNIQA am unteren Ende des Kurszettels gut zwei Prozent an Wert ein.

