Frau ließ bei Einschleichdiebstahl in Bregenz Goldketten mitgehen

Bregenz (APA) - Eine 43-jährige Rumänin hat am Montag bei einem Einschleichdiebstahl in Bregenz drei Goldketten, vier Goldanhänger sowie eine Goldmünze entwendet. Nachdem die Frau die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die 77-jährige Wohnungsinhaberin den Diebstahl und rief die Polizei. Kurze Zeit später wurde die Rumänin in der Nähe des Tatorts festgenommen, teilte die Polizei mit.

Die 43-Jährige war in die Wohnung gelangt, indem sie die 77-Jährige bat, das WC benützen zu dürfen. In einem unbeobachteten Moment begab sie sich aber in das Schlafzimmer der 77-Jährigen, wo die Seniorin die Wertgegenstände aufbewahrte. Nach dem Klogang gestand die 77-Jährige der Frau noch ein Butterbrot und einen Kaffee zu, anschließend verließ die Rumänin die Wohnung. Bei ihrer Festnahme trug sie das Diebesgut bei sich, es wurde der 77-Jährigen zurückgegeben.