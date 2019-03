EU bietet sich als Garant eines Friedensabkommens in Afghanistan an

Kabul/EU-weit (APA/dpa) - Die Europäische Union hat sich als ein Garant eines Friedensabkommens für Afghanistan angeboten. Für dauerhaften Frieden müssten der „verfassungsrechtliche Rahmen“ eingehalten und Frauen in den Friedensprozess einbezogen werden, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Dienstag in Kabul. Ihr Besuch fällt in eine Zeit, in der die Beziehungen Kabuls zu den USA angespannt sind.

Mogherini traf in der afghanischen Hauptstadt den Präsidenten Ashraf Ghani und den Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah. Ghanis Regierung fühlt sich von den Verhandlungen der USA mit den radikalislamischen Taliban zur Beendigung des Krieges ausgeschlossen. Ghani sucht seither vermehrt die Unterstützung anderer westlicher Partner.

Die USA-Taliban-Gespräche sollen nach offizieller Lesart in innerafghanische Friedensgespräche münden. Viele Afghanen befürchten aber, dass die USA im Interesse eines raschen Abzugs der US-Truppen ein schnelles Abkommen mit den Taliban anstreben und dabei Errungenschaften der letzten Jahrzehnte aufs Spiel setzen könnten. Die Taliban könnten bei einer erneuten Machtbeteiligung die Frauenrechte wieder einschränken und Verfassungsänderungen fordern.

Mogherini sagte, die EU unterstütze einen afghanisch geführten Friedensprozess. Sie bot Kabul an, Reformen im öffentlichen Sektor und bei den Sicherheitskräfte zu unterstützen sowie bei der Integration ehemaliger Kämpfer zu helfen.

Vergangene Woche hatte die EU neue Hilfsgelder für Afghanistan in Höhe von 27 Millionen Euro angekündigt. Die Soforthilfe solle Afghanen zugute kommen, die von den Folgen der schwersten Dürre seit Jahren und Überschwemmungen betroffen sind, hieß es. Seit 2014 hat die EU in Afghanistan mehr als 200 Millionen Euro humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt.