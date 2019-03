Vucic deutet vorgezogene Neuwahlen im Juni an

Belgrad (APA) - Angesichts der seit Monaten andauernden Oppositionsproteste hat der serbische Präsident Aleksander Vucic die Ausschreibung vorgezogene Neuwahlen im Juni in Aussicht gestellt. Die Führung seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) habe mit nur einer Gegenstimme - der seinen - für eine Wahl gestimmt, sagte Vucic am Montagabend gegenüber Journalisten.

Er wolle mit den Wahlen in der Hoffnung auf die Wiederaufnahme des Normalisierungsdialogs zwischen Belgrad und Pristina noch abwarten, erläuterte er. Die führenden Oppositionsparteien, die seit Anfang Dezember wöchentlich gegen die Regierung protestieren, dürften mit Neuwahlen nicht zufrieden sein. Sie haben einen Boykott des Urnenganges in Aussicht gestellt, sollte es davor nicht sechs bis neun Monate lang „volle Medienfreiheit“ geben. Dies würde der Opposition ermöglichen, der Öffentlichkeit ihre Standpunkte vorzustellen, heißt es in Oppositionsreihen. Die Opposition hat für ihre Haltung aber nicht viel Rückhalt in der Bevölkerung. Lediglich ein Viertel der Serben unterstützt die Boykottidee, während 40 Prozent dagegen sind, zeigen jüngste Meinungsumfragen.

Die wöchentlichen Oppositionsproteste sollen unterdessen weitergehen. So soll am 13. April eine große Protestkundgebung in Belgrad stattfinden.

Die SNS plant eigene Großkundgebungen - eine erste am 12. April in der Vojvodina-Hauptstadt Novi Sad und eine weitere am 19. April in Belgrad. Man werde dann eine riesige Menschenmenge sehen, die nicht mit der Gewalt einverstanden sei, erläuterte laut heutigen Medienberichten Marko Djuric, Leiter des Regierungsbüros für den Kosovo, in Anspielung auf die anhaltenden Oppositionsproteste. Vucic bekräftigte unterdessen seine Entschlossenheit, mit den Oppositionsfunktionären keinen Dialog aufzunehmen. Er wäre bereit, mit unzufriedenen Bürgern zu reden, aber nicht mit „Faschisten“ und „Tycoons“, erklärte Vucic bisher wiederholt.