Neue Bücher - Dunkle Geschichten um Entführung, Mord und Betrug

Wien (APA) - In die griechische Mythologie, auf einen Roadtrip durch die Gegenwart Amerikas und in die Zukunft entführen drei Neuerscheinungen, die sich mit den dunklen Seiten der menschlichen Existenz beschäftigen.

**

„USA Noir“: Dunkle Kurzgeschichten als Krimi-Roadtrip von Küste zu Küste

14 Geschichten, allesamt unterschwellig düster, hat Herausgeber Johnny Temple für den literarischen Roadtrip „USA Noir“ zusammengestellt. Die stilistisch sehr unterschiedlichen Kurz-Krimis stammen von angesagten Autoren wie Lee Child, Joyce Carol Oates, Jeffery Deaver und Dennis Lehane. Bei der Reise von der Ost- über das Landesinnere zur Westküste Amerikas trifft man u.a. Betrüger, die einander hintergehen, korrupte Polizisten, Ureinwohner auf Kriegspfad, hinterlistige Mörder und Väter mit dunklen Geheimnissen.

Bei dem Taschenbuch handelt es sich um den dritten Teil einer Serie, folgend auf „Berlin Noir“ und „Paris Noir“. Die Geschichten wurden exklusiv für die Zusammenstellungen verfasst, jede spielt in einem anderen Stadtteil oder einer anderen Gegend eines Landes. Weitere Ausgaben sind laut Verlag geplant.

(Johnny Temple Hg.: „USA Noir“, Culturebooks, Taschenbuch, 344 Seiten, 15 Euro, ISBN 9-783-95988-102-9)

****

„Entführung in die Zukunft“: Von Zeitreisen und Weltverschwörungen

Robert A. Heinlein zählt neben Isaac Asimov und Arthur C. Clarke zu den „Großen Drei“ der englischsprachigen Science-Fiction-Literatur. Auch wenn der 1988 gestorbene US-Autor in einigen Werken wie „Starship Troopers“ militant-reaktionäre Ansichten durchschimmern lässt, zählen Romane wie „Fremder in einem fremden Land“ und „Revolte auf Luna“ zu den Genre-Klassikern. Der nun neu aufgelegte Band „Entführung in die Zukunft“ gibt einen guten Überblick über die kreative Fantasie des Schriftstellers.

Sechs Erzählungen Heinleins sind in „Entführung in die Zukunft“ versammelt - „erstmalig ungekürzt und vollständig überarbeitet“, wie der Verlag betont. Neben der Novelle „Das unerfreuliche Gewerbe des Johnathan Hoag“, die von der Noir-Atmosphäre her mehr an die Werke von Philip K. Dick („Blade Runner“) als an Action-Reißer wie „Starship Troopers“ erinnert, ist mit der titelgebenden Kurzgeschichte eine der originellsten Zeitreise-Storys enthalten. Darin zeugt sich der Protagonist selbst (und ist auch seine eigene Mutter). Nicht weniger unterhaltsam, wenn auch nicht ganz so gefinkelt in der Auflösung, liest sich die Verschwörungsgeschichte „Sie“. Und dann trifft man noch auf einen Architekten, der ein Haus baut, das überall und nirgends ist („Das 4-D-Haus“).

(Robert A. Heinlein: „Entführung in die Zukunft“, Heyne Taschenbuch, 320 Seiten, 10,30 Euro, ISBN 978-3-453-31630-0)

****

„Mord für Anfänger und Fortgeschrittene“: Krimi und griechische Mythologie

Nach Griechenland entführt ein Krimi der in Wien lebenden Linzerin Elisabeth Schmidauer: Ein sommerlicher Schreibkurs auf Zakynthos eskaliert, als inmitten des normalen Kurstreibens um Annäherung, Ablehnung und Eifersucht plötzlich eine Leiche am Strand gefunden wird und dunkle Geheimnisse der Vergangenheit zu erahnen sind. Schmidauer verbindet in dieser „Sommergeschichte mit Toten“ Krimihandlung und griechische Mythologie.

„Die Tatsache, dass die meisten Verbrechen bei den alten Griechen ihren Ursprung in der Familie haben, gibt mir doch zu denken“, sagt die Autorin. „Krimi und Mythologie ist auch die Psychologie des Verbrechens gemein, der Mechanismus des Gejagtwerdens, einerseits von den eigenen Gewissensbissen, andererseits von Gottheiten bei den Griechen oder Institutionen und Privatpersonen im Krimi. Aber auch die Notwendigkeit, das Verbrechen aufzuklären und die durch einen Mord gestörte sittliche Ordnung wieder herzustellen.“

(Elisabeth Schmidauer: „Mord für Anfänger und Fortgeschrittene“, Picus Verlag, 206 Seiten, 20 Euro, ISBN: 978-3-7117-2078-8 , Präsentation am Freitag, 29.3., 20 Uhr, im Theater Drachengasse, Wien 1, Drachengasse 2)