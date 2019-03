Wiener Rentenmarkt am Vormittag kaum verändert

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich heute, Dienstag, am späten Vormittag wenig bewegt gezeigt. Auch der Euro-Bund-Future tendierte kaum verändert. Im Verlauf des Vormittages wurden gemischte Konjunkturdaten veröffentlicht.

So hellte sich die Stimmung in der französischen Wirtschaft trotz anhaltender „Gelbwesten“-Proteste leicht auf. Das Barometer für das Geschäftsklima stieg im März um einen auf 104 Zähler und damit auf das höchste Niveau seit November. Die Stimmung in der Industrie hingegen verschlechterte sich um einen Punkt auf 102 Zähler und damit auf den tiefsten Stand seit November 2016. Hier hatten Ökonomen eine Stagnation erwartet. Der Teilindex für Dienstleister verharrte auf dem Februar-Wert.

Im weiteren Verlauf werden am Nachmittag einige Immobiliendaten aus den USA erwartet. Es äußern sich zudem einige hochrangige Vertreter der amerikanischen Notenbank Fed.

Heute um 11.30 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,64 um 2 Ticks unter dem letzten Settlement von 165,66. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,83, das Tagestief bei 165,50. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 33 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 208.949 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,02 (zuletzt: 1,03) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,27 (0,27) Prozent, die fünfjährige mit -0,21 (-0,21) Prozent und die zweijährige lag bei -0,53 (-0,53) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 45 (zuletzt: 44) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 40 (39) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 27 (28) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 7 (8) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 111,44 111,78 1,02 45 111,03 Bund 29/02 10 0,75 102,25 102,30 0,27 40 102,16 Bund 24/10 5 0,00 110,40 110,57 -0,21 27 110,53 Bund 21/09 2 3,90 110,02 110,07 -0,53 7 110,1 ~