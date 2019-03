Schlepperring in Montenegro zerschlagen

Podgorica (APA) - In einer großen Polizeiaktion ist am Dienstag in Montenegro ein Schlepperring zerschlagen worden. Laut Medienberichten wurden 17 Verdächtige, darunter auch zwei Polizisten, festgenommen.

Zwölf Festnahmen wurden in Podgorica vorgenommen, weitere fünf in Niksic, einer Stadt westlich der Hauptstadt. Wie die Tageszeitung „Vijesti“ auf ihrem Internetportal berichtete, seien insgesamt zwei weitere Personen in Bosnien-Herzegowina und in Kroatien festgenommen worden. Weitere Details über den Schlepperring wurden von der montenegrinischen Polizeidirektion zunächst nicht mitgeteilt. Über den Balkanstaat führt seit Anfang des Vorjahres eine der Flüchtlingsrouten nach Bosnien-Herzegowina und weiter nach Kroatien.