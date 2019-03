EU-Urheberrechtsreform: ÖVP dafür - SPÖ, Grüne und Neos dagegen

Straßburg (APA) - Bei der strittigen EU-Copyright-Reform will die ÖVP den vorliegenden Kompromiss mit Uploadfiltern und Leistungsschutzrecht unterstützen. Die SPÖ und die Grünen kündigten an, bei der Abstimmung am Dienstag in Straßburg dagegen zu stimmen. Die FPÖ will sich enthalten.

„Die Freiheit des Internets kommt durch die neue Richtlinie nicht in Gefahr“, sagte ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas. Auch für die User würde sich nichts ändern, außer dass nicht sie, sondern Plattformen für Urheberrechtsverletzungen haftbar seien. Zur Umsetzung der Richtlinie bereite die politische Akademie der ÖVP einen Dialog mit allen Akteuren vor, sagte Karas.

FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky kündigte für die Freiheitlichen eine Enthaltung an. Die FPÖ stehe für ein freies, aber auch für ein faires Internet und sei gegen Uploadfilter, sagte er. Derzeit würden beide Seiten mit überzogenen Argumenten Propaganda betreiben.

SPÖ-Delegationsleiterin Evelyn Regner sagte, die SPÖ lehne sowohl Uploadfilter als auch das Leistungsschutzrecht in der vorgeschlagenen Form ab. Ziel sollte eine faire und angemessene Vergütung für Kulturschaffende sein. Es sei denkbar, dass die Richtlinie in einer zweiten Lesung weiter verhandelt werden müsse.

Für die Grünen betonte Ko-Delegationsleiter Michel Reimon, die vorgesehenen Uploadfilter wären viel zu stark. Auch Reimon hält es für möglich, dass die Reform nicht mehr in der aktuellen Legislaturperiode abgeschlossen wird. Auch die NEOS-Abgeordnete Angelika Mlinar sagte, sie werde gegen Uploadfilter und Leistungsschutzrecht in der geplanten Form stimmen.