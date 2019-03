Fußball: UEFA leitete nach Rassismus-Vorwürfen Untersuchung ein

Nyon (APA) - Europas Fußball-Union UEFA hat nach Rassismus-Vorwürfen der Engländer im EM-Qualifikationsspiel in Montenegro eine Untersuchung eingeleitet. Beim 5:1 der „Three Lions“ am Montagabend in Podgorica wurden Spieler der Gäste laut Angaben der Engländer mit Affenlauten bedacht. Wie die UEFA am Dienstag bekannt gab, wird der Fall am 16. Mai in der Disziplinarkammer behandelt.

In den Anklagepunkten gegen den montenegrinischen Verband stehen neben rassistischem Verhalten seiner Fans auch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und andere Verfehlungen der Zuschauer.