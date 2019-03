FMA hebt Erfüllungsquote für Heta auf 85,54 Prozent an

Wien/Klagenfurt (APA) - Weil der Abbau der Heta Asset Resolution (Heta), der staatlichen Abbaubank der vormaligen Kärntner Hypo Alpe Adria Bank, schneller voranschreitet als erwartet, hat die Finanzmarktaufsicht (FMA) die Erfüllungsquote für die Bank von 64,4 auf 85,54 Prozent angehoben. Das geht aus einer Aussendung der FMA vom Dienstag hervor.

Konkret hat die FMA den Schuldenschnitt für Verbindlichkeiten gegenüber vorrangigen Gläubigern auf 14,46 Prozent herabgesetzt, woraus sich die höhere Erfüllungsquote ergibt, heißt es in der Aussendung. Der wichtigste Gläubiger in dieser Kategorie ist die Republik Österreich.

In den Genuss einer Auszahlung kommen ausschließlich vorrangige Heta-Papiere. Gläubiger mit nachrangigen Verbindlichkeiten erhalten dagegen weiterhin nichts, sagte ein FMA-Sprecher. Auch das Datum für die Fälligkeit der vorrangigen Verbindlichkeiten bleibt unverändert beim 31. Dezember 2023.

Als Grund für den gesenkten Schuldenschnitt verwies die FMA auf die „guten Verwertungserfolge der Heta, die positive Erledigung vieler Rechtsstreitigkeiten sowie den rascheren Fortschritt der Abbautätigkeit“, werden die FMA-Vorstände Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller in der Aussendung zitiert.

Der Heta-Abbau ging zuletzt zügiger voran als gedacht. 2018 hat die Heta laut eigenen Angaben aus Abbautätigkeiten 670 Mio. Euro eingenommen, deutlich mehr als die erwarteten 500 Mio. Euro. Bis zum Ende des Vorjahres waren 90 Prozent der Aktiva verwertet. Das Institut rechnet damit, bis 2023 rund 10,5 Mrd. Euro aus dem Verkauf seiner Vermögenswerte einzunehmen.

Der Barmittelbestand der Heta, der bei der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) verwahrt wird und potenziell zur Auszahlung an die Gläubiger zur Verfügung steht, betrug laut FMA zum Jahresende 2018 2,27 Mrd. Euro. Die Heta selbst begrüßte heute den FMA-Entschluss und will nun für 2019 prüfen, „ob und in welchem Ausmaß die neue Quote und die vorhandene Liquidität zu weiteren vorzeitigen Verteilungen genützt werden kann“, heißt es in der Aussendung der Heta. In den vergangenen Jahren waren bereits rund 7,8 Mrd. Euro an die Gläubiger ausgezahlt worden.

