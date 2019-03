EU-Abgeordneter Waitz will Uhudler-Verbot kippen

Wien (APA) - Der grüne Europaabgeordnete Thomas Waitz will das in der EU bestehende Anbauverbot für Uhudler kippen. Derzeit bestehe nur eine Ausnahmeregelung für einige Flächen im Südburgenland und in der Steiermark, erklärte Waitz am Dienstag in Straßburg.

Am kommenden Montag stimmt der Agrarausschuss des Europaparlaments in Brüssel darüber ab. Die Direktträger Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton und Herbemont seien weiterhin EU-weit verboten, erklärte Waitz. Der Bio-Bauer Waitz kämpft dafür, dass in Gebieten, wo es eine Tradition des Anbaus von Direktträgersorten gibt, alle Sorten - auch neu - ausgepflanzt werden dürfen. Der Bundesregierung und speziell Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) warf Waitz vor, für den Uhudler bisher wenig Einsatz gezeigt zu haben.