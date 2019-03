Rund 40 Migranten auf Lampedusa eingetroffen

Rom (APA) - Zwei Boote mit insgesamt rund 40 Migranten an Bord sind am Montagabend und am Dienstagvormittag in Lampedusa eingetroffen. Die Migranten erreichten an Bord von zwei kleinen Booten den Hafen der süditalienische Insel, berichteten italienische Medien. Sie wurden im Auffanglager der Insel untergebracht. Unter den Flüchtlingen waren drei Kinder und drei schwangere Frauen.

Vergangene Woche war das italienische Rettungsschiff „Mare Jonio“ mit 49 im Mittelmeer geretteten Migranten auf Lampedusa eingetroffen. Die italienische Justiz ordnete die Beschlagnahmung des Schiffes an. Gegen den Schiffskapitän und gegen den Missionsleiter wurden Ermittlungen wegen Beihilfe zur illegalen Migration aufgenommen.