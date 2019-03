EU-Urheberrechtsreform - Blümel: „Ein guter Tag für Europa“

Wien (APA) - Kultur- und Medienminister Gernot Blümel hat die Annahme der umstrittenen EU-Urheberrechtsreform im Europaparlament begrüßt. Der Beschluss sei „ein guter Tag für Europa“, weil mit der Richtlinie „ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit gesetzt“ werde, teilte Blümel am Dienstag in einer Aussendung mit. „An der nationalen Umsetzung wird unmittelbar gearbeitet werden.“

„Europa muss auf Augenhöhe im Wettbewerb mit den Online-Giganten kommen. Dazu ist die Herstellung gleicher Rahmenbedingungen Grundvoraussetzung“, betonte Blümel. Fairer Wettbewerb und Grundprinzipien müssten für alle gelten, „auch im digitalen Raum“. „ Wir müssen aufhören, die analoge und digitale Welt getrennt zu denken. Was in der analogen Welt gilt, muss auch in der digitalen gelten.“