„Helfen mit Herz“ - ORF Burgenland stellt wieder Ehrenamtliche vor

Eisenstadt (APA) - Der ORF Burgenland holt ab Mittwoch in 40 Folgen im Zuge der zweiten Staffel von „Helfen mit Herz“ erneut Menschen, die freiwillig und ehrenamtlich tätig sind, vor den Vorhang. Zu hören bzw. zu sehen ist die Reihe online, im Fernsehen immer mittwochs nach „Burgenland heute“ in ORF 2 und im Radio, teilten die Verantwortlichen am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt mit.

Vorgestellt werden Ehrenamtliche, die zum Beispiel ältere Dorfbewohner täglich mit Mittagessen versorgen und ihnen ihr Menü nach Hause bringen oder einfach Zeit schenken und mit der älteren Generation Karten oder Bingo spielen. 2018 wurden bereits ebenfalls in 40 Folgen Menschen gezeigt, die sich ehrenamtlich engagieren, blickte Gestalterin und Redakteurin Patricia Schuller zurück. Dabei handle es sich um „Frauen, Männer und auch Jugendliche, die in ihrer Ortschaft nicht nur sagen, mir ist es nicht egal, wie es da ausschaut und was wir füreinander tun können, sondern ich tu‘ auch was dafür, damit es ein Gemeinschaftsleben gibt, damit alte und kranke Menschen Zuspruch finden, damit sie eben nicht allein sind“.

Unterstützt wird „Helfen mit Herz“ auch vom Land Burgenland. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der laut eigener Aussage selbst mehr als 20 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig war, ist es wichtig, die Personen vor den Vorhang zu holen und sich zu bedanken „und auch der Jugend irgendwo einen Anstoß und ein Vorbild zu geben, wie man sich idealerweise aus unserer Sicht gesellschaftlich entwickeln und gesellschaftlich bewegen sollte“. ORF-Landesdirektor Werner Herics erklärte: „Viele dörfliche Strukturen würden einfach auseinanderfallen, gäbe es diese vermeintlich kleinen Dienste nicht, die letztendlich aber Großes bewirken.“ „Für einen öffentlich rechtlichen Rundfunk ist das ein Muss, das auch zu zeigen“, so Herics.

