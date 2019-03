Wiener Börse (Nachmittag) - ATX legt um 0,69 Prozent zu

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen weiterhin mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.035,91 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 20,77 Punkten bzw. 0,69 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,30 Prozent, FTSE/London +0,37 Prozent und CAC-40/Paris +0,73 Prozent.

Der ATX konnte sich am frühen Nachmittag in einem freundlichen europäischen Umfeld gut auf dem erreichten höheren Niveau halten. Marktbeobachter verwiesen auf eine Stabilisierung nach den jüngsten Abschlägen. Wichtiges Thema am Markt bleibt die Brexit-Frage. Gegen den Willen der Regierung wird das Unterhaus am morgigen Mittwoch über Alternativen zum Brexit-Abkommen beraten.

Auch aktuelle Konjunkturdaten fanden Beachtung. So hat sich die Stimmung in den französischen Unternehmen im März aufgehellt. Zudem hat die französische Wirtschaft ihr moderates Wachstumstempo zum Jahresende 2018 gehalten. Die Kauflaune der Verbraucher in Deutschland hat im März hingegen einen leichten Dämpfer erfahren, war bereits in der Früh bekannt geworden.

Der Wohnungsbau in den USA hat im März einen Dämpfer erhalten,wurde am frühen Nachmittag bekannt. Die Zahl der begonnenen Neubauten fiel um 8,7 Prozent auf eine Jahresrate von 1,16 Millionen. Dies war prozentual der stärkste Rückgang seit acht Monaten.

Weiterhin klar fester unter den Einzelwerten zeigten sich Lenzing, die nach den gestrigen Abschlägen heute um 7,06 Prozent auf 92,55 Euro anzogen. Auch Do & Co hatten zu Wochenbeginn klare Abschläge hinnehmen müssen. Heute fanden sich die Titel mit plus 4,64 Prozent auf 74,40 Euro hingegen unter den größten Gewinnern im prime market.

Keine einheitliche Richtung schlugen die Versicherer ein. So büßten UNIQA-Aktien 1,95 Prozent auf 8,79 Euro an Wert ein, während Vienna Insurance Group um 2,27 Prozent auf 22,56 Euro zulegen konnten. Auch die Versorger zeigten sich uneinheitlich. Verbund konnten um 1,06 Prozent auf 43,76 Euro gewinnen. EVN mussten hingegen ein Minus von 1,37 Prozent auf 12,98 Euro verbuchen.

Schoeller-Bleckmann tendierten mit plus 2,07 Prozent auf 71,45 Euro fest. Die Wertpapierexperten der Bank Berenberg haben das Kursziel für die Aktien des Ölfeldausrüsters nach oben geschraubt. Das neue Kursziel lautet 82 Euro. Zuvor lag es bei 76 Euro. Die Anlageempfehlung „Hold“ bleibt aufrecht.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.45 Uhr bei 3.039,33 Punkten, das Tagestief lag im Eröffnungshandel bei 3.016,15 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,60 Prozent bei 1.530,18 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 23 Titel mit höheren Kursen, 13 mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.269.163 (Vortag: 1.278.606) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 37,346 (35,14) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 221.796 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 7,22 Mio. Euro entspricht.

