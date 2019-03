Top-EZB-Mitglied erwartet keine Rezession im Euroraum

Bratislava (APA/Reuters) - Die Konjunktur in der Eurozone wird aus Sicht des slowakischen Notenbankchefs Jozef Makuch wohl nicht in eine Rezession abgleiten. „Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession als sehr niedrig an“, sagte das EZB-Ratsmitglied am Dienstag in Bratislava. Die Konjunktur in Deutschland - das Rückgrat der Wirtschaft in der Eurozone - sei widerstandsfähig.

Makuch verwies dabei auf die am Montag veröffentlichte neue Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter 9.000 Managern.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex für die deutsche Wirtschaft hatte im März nach sechs Rückgängen in Folge erstmals wieder zugelegt. Das Konjunktur-Barometer stieg überraschend um 0,9 auf 99,6 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Ende 2018. Die Führungskräfte beurteilten ihre Geschäftslage besser und blicken merklich optimistischer auf die nächsten sechs Monate.

