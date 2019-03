Radsport: Giro d‘Italia startet 2021 auf Sizilien

Palermo (APA/dpa) - Die 104. Auflage des Giro d‘Italia startet 2021 auf Sizilien. Dies teilten die Organisatoren der Radrundfahrt am Dienstag mit. Neben dem großen Start des Etappenrennens in zwei Jahren sollen auch im kommenden Jahr bereits drei Renntage auf der größten italienischen Insel absolviert werden, wie es in der Veröffentlichung heißt.

Der Giro startet in diesem Jahr am 11. Mai mit einem Zeitfahren in Bologna und endet am 2. Juni mit einem Zeitfahren in Verona. Zudem wird auch der zuletzt 1977 gefahrene Giro di Sicilia in diesem Jahr wieder ins Radrennprogramm aufgenommen.