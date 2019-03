Anita Eichinger neue Leiterin der Wienbibliothek

Wien (APA) - Die Wienbibliothek hat mit Anita Eichinger eine neue Leiterin. Die bisherige stellvertretende Chefin rückt somit an die Spitze der im Rathaus ansässigen Einrichtung auf und folgt damit Sylvia Mattl-Wurm nach, die im Dezember 2018 in Pension gegangen ist. Eichinger hat sich in einem internen Ausschreibungsprozedere gegen fünf Kandidaten durchgesetzt, teilte das Rathaus am Dienstag mit.

In ihrer neuen Funktion wacht Eichinger nun über u.a. rund 600.000 Bücher, 1.300 Nachlässe, 250.000 katalogisierte Autographe und 120.000 Musikhandschriften und -drucke. Die neue Leiterin will vor allem das digitale Angebot der Wienbibliothek ausbauen, hieß es in einer Aussendung.