US-Börsen tendieren im Frühhandel klar fester

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Dienstag im Frühhandel klar zugelegt. Zuvor waren auch die Vorgaben aus Europa und Asien klar positiv ausgefallen.

Etwas Marktstabilisierung kam in Folge des lang erwarteten Endberichts des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller - Mueller sollte klären, ob es im Wahlkampf 2016 Absprachen von Trumps Wahlkampfteam mit Russland gegeben hatte. Führende Demokraten im US-Kongress sind jedoch vorerst nicht von der Entlastung Trumps durch den Abschlussbericht überzeugt.

Gegen 15.35 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index um 245,21 Einheiten oder 0,96 Prozent auf 25.762,04 Zähler. Der S&P-500 Index stieg um 54,05 Punkte oder 1,93 Prozent auf 2.852,41 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gewann 75,94 Punkte oder 0,99 Prozent auf 7.713,48 Einheiten.

In den USA wurden am Nachmittag diverse Konjunkturdaten publiziert - insgesamt stehen die Zeichen eher auf eine Konjunkturabschwächung. So ist die Zahl der Baubeginne im Februar nach einem starken Vormonat wieder deutlich gesunken. Im Monatsvergleich sind die Baubeginne um 8,7 Prozent gefallen. Der Preisauftrieb am US-Immobilienmarkt hat sich gemessen am Case-Shiller-Index auch im Jänner unterdessen weiter abgeschwächt. So stiegen die Häuserpreise nur um 3,58 Prozent. Auch bei der heute publizierten US-Verbraucherstimmung für März gab es eine Eintrübung.

Bei den Sektoren an der Börse konnten sich die Ölwerte am stärksten verteuern. Occidental Petroleum stiegen um 2,52 Prozent. ConocoPhilips zogen um 2,22 Prozent an und Schlumberger legte um 1,98 Prozent zu. Bei Chevron waren es 1,38 Prozent Zuwachs und bei ExxonMobil 1,24 Prozent Preisaufschlag.

Im S&P-100 zogen Aktien des Grafikkartenspezialisten Nvidia mit plus 4,36 Prozent an die Spitze. Bei den anderen Chipherstellern legten Intel um 1,38 Prozent und Broadcom um 2,25 Prozent zu.

Apple hatte zuletzt ein Abo-Angebot mit Serien und Filmen aus eigener Produktion angekündigt. Für den US-Markt steht zudem eine Kreditkarte auf dem Programm, die gemeinsam mit der Investmentbank Goldman Sachs eingeführt wird. An der Börse gab es ein Plus von 1,96 Prozent bei Apple-Papieren. Goldman Sachs verteuerten sich in Folge um 0,94 Prozent.

Aktien von Bed, Bath & Beyond zogen im frühen Handel an der Wall Street um über 26 Prozent hoch. Das auf Küchen-, Haushalts- und Inneneinrichtungsgegenstände spezialisierte Unternehmen wurde von Mediengerüchten gestützt, wonach aktivistische Investoren den Austausch des gesamten Vorstands anstreben.

