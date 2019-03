Fußball: LFP-Präsidentin irritierte: Homophobie in Stadien „Folklore“

Paris (APA/Reuters) - Nathalie Boy de la Tour, die Präsidentin der französischen Fußball-Profiliga (LFP), hat sich mit Äußerungen über Homophobie in Stadien in die Bredouille gebracht. „Was man in einem Stadion hört, hört man nicht außerhalb, wenn man einkaufen geht. Im Stadion ist es nicht zu akzeptieren, aber es ist ein Teil der Folklore“, sagte Boy de la Tour in einem Interview mit der Zeitung „Le Parisien“.

Die Funktionärin reagierte dabei auf die Anregung der französischen Sportministerin Roxana Maracineanu, mehr gegen homophobe Gesänge in Stadien zu tun. Sie sei anlässlich ihres Besuchs des Liga-Schlagers Paris Saint-Germain gegen Olympique Marseille darüber schockiert gewesen. Auf die Reaktion von Boy de la Tour zeigten sich Anti-Homophobie-Organisationen am Dienstag irritiert. „Sieht man das so wie es die LFP-Präsidentin tut, bedeutet das Relativierung und die Tolerierung von Homophobie“, schrieb SOS Homophobie.