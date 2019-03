Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

EU-Parlament stimmte für Ende der Zeitumstellung ab 2021

Straßburg/EU-weit - Das EU-Parlament in Straßburg in Frankreich hat für ein Ende der Zeitumstellung gestimmt. Die meisten Abgeordneten vom EU-Parlament waren dafür, dass die Uhren zum letzten Mal im Jahr 2021 umgestellt werden sollen. Ob nun immer Winterzeit oder Sommerzeit sein soll, dürfen die EU-Länder für sich selbst bestimmen. Die Regierung von Österreich will zum Beispiel auf Sommerzeit umstellen. Die Abgeordneten vom EU-Parlament wollen aber kein Chaos haben. Sie wollen, dass sich die EU-Länder auf eine gemeinsame Zeit einigen.

Erklärung: Zeitumstellung

Die Zeitumstellung wird jedes Jahr 2 Mal durchgeführt. Dabei wird sie im Winter um eine Stunde zurückgestellt und im Sommer eine Stunde vorgestellt. Dadurch sollen sich die Menschen an die Tageslicht-Unterschiede während der Winterzeit und der Sommerzeit anpassen können.

Erklärung: EU-Parlament

Im EU-Parlament sitzen Abgeordnete aus allen Ländern der Europäischen Union. Die Europäische Union wird mit EU abgekürzt. Die Abgeordneten halten politische Reden und entscheiden mit über die Politik in Europa. Gewählt werden die Abgeordneten bei der EU-Wahl. Dabei können alle wahlberechtigten Bürger in der EU abstimmen.

Ab dem Jahr 2021 wird die Zeit auf den Uhren nicht mehr umgestellt

Straßburg/EU-weit - Das EU-Parlament liegt in der Stadt Straßburg in Frankreich. Dort haben EU-Abgeordnete dafür gestimmt, dass im Jahr 2021 zum letzten Mal die Zeit-Umstellung gemacht wird. Normalerweise werden die Uhren jedes Jahr 2 Mal gestellt. Im Winter wird die Uhr um 1 Stunde zurück gestellt. Im Sommer wird die Uhr um 1 Stunde vor gestellt. Ab dem Jahr 2021 soll damit Schluss sein. Dann soll nur noch eine Zeit gelten. Jedes EU-Land darf zwar selbst bestimmen, ob es lieber die Winter-Zeit oder die Sommer-Zeit haben will. Die EU-Abgeordneten wollen aber ein Durcheinander mit den Zeiten verhindern. Darum sollen sich die EU-Länder auf eine gemeinsame Zeit einigen. Die Regierung von Österreich will die Sommer-Zeit als fixe Zeit haben.

Erklärung: EU-Parlament

Im EU-Parlament sitzen Abgeordnete aus allen Ländern der Europäischen Union. Die Europäische Union wird EU abgekürzt. Die Abgeordneten halten politische Reden und entscheiden mit über die Politik in Europa. Gewählt werden die Abgeordneten bei der EU-Wahl. Dabei können alle wahlberechtigten Bürger in der EU abstimmen.

Premierministerin May und Parlament streiten weiterhin über Brexit

London - Großbritannien will die EU verlassen. Das sollte eigentlich am 29. März passieren, doch der Brexit wurde verschoben. Die britische Premier-Ministerin Theresa May hat nämlich noch immer nicht genügend Unterstützung für ihren Brexit-Vertrag mit der EU. Das britische Parlament will am Mittwoch trotzdem abstimmen. Es will aber andere Möglichkeiten zum Brexit-Vertrag finden. May ist gegen die Abstimmung. Eine Möglichkeit wäre, dass Großbritannien enger mit der EU verbunden bleibt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Menschen in Großbritannien noch einmal über den Brexit abstimmen. Auch ein harter Brexit ist noch möglich.

Erklärung: Brexit

Brexit ist ein kurzer Name für den Austritt von Großbritannien aus der EU. „Br“ steht für Britannien und „exit“ ist das englische Wort für „Austritt“.

Erklärung: Harter Brexit und geordneter Brexit

Harter Brexit bedeutet, dass Großbritannien die EU ohne Vertrag verlässt. Das kann aber viele Schwierigkeiten für die Wirtschaft in Großbritannien und in der EU geben. Deshalb fürchten sich viele Politiker vor einem harten Brexit. Wenn das britische Parlament für den Brexit-Vertrag stimmt, dann gibt es einen geordneten Brexit. Dann gibt es weniger Schwierigkeiten für die Wirtschaft.

Britisches Parlament will über Brexit-Möglichkeiten abstimmen

London - Großbritannien will die EU verlassen. Das sollte am 29. März passieren. Der Brexit wurde aber verschoben. Theresa May ist die Chefin von der Regierung von Großbritannien. Vor einiger Zeit haben sich May und die EU auf einen Vertrag zum Brexit geeinigt. In dem Vertrag steht genau, wie der Brexit passieren soll und was danach kommen soll. May hat aber im eigenen Parlament noch nicht genügend Unterstützung für den Vertrag. Das britische Parlament stimmt deshalb am Mittwoch über Möglichkeiten zum Brexit-Vertrag ab. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass die Menschen in Großbritannien noch einmal über den Brexit abstimmen. Premierministerin May ist aber gegen diese Abstimmung im Parlament. Sie will den mit der EU ausverhandelten Brexit-Vertrag durchsetzen.

Erklärung: Brexit

Brexit ist ein erfundenes Wort für den Austritt von Großbritannien aus der EU. „Br“ steht für Britannien. „exit“ ist ein englische Wort und heißt auf Deutsch „Austritt“.

Razzia bei Chef von Identitären Bewegung Österreich

Wien/Christchurch - Am Montag hat es in Österreich eine Razzia beim Sprecher der Identitären Bewegung Österreich Martin Sellner gegeben. Dazu kam es, weil er eine Spende von 1.500 Euro von dem Mann bekommen hatte, der mutmaßlich am 15. März in Christchurch in Neuseeland 50 Muslime in 2 Moscheen getötet hatte. Nun überprüft die Polizei, ob es eine Verbindung zwischen Sellner und dem Attentäter gibt. Es wird auch überprüft, ob Sellner damit zu einer terroristischen Organisation gehört.

Erklärung: Razzia

Wenn die Polizei glaubt, dass in bestimmten Gebäuden Sachen versteckt werden, kann sie eine Razzia machen. Sie kann dann die Gebäude durchsuchen. Möglicherweise findet die Polizei dadurch unerlaubte Dinge wie Drogen, Waffen oder Doping-Mittel. Oder sie findet Personen, die sich vor der Polizei verstecken. Eine Razzia wird meistens genau geplant, damit niemand entkommen kann. Für eine Razzia muss es aber gute Gründe geben. Sonst darf die Polizei nicht so einfach Gebäude durchsuchen.

Erklärung: Muslime und Moschee

Muslime sind Menschen, die an Allah als ihren Gott glauben. Die Religion von diesen Menschen heißt Islam. Die Gebetshäuser der Muslime nennt man Moschee.

Erklärung: Identitäre Bewegung Österreich

Die Identitäre Bewegung Österreich ist eine Gruppe von Menschen, die Zuwanderer mit einem muslimischen Glauben als Bedrohung für Europa ansehen. Die Identitäre Bewegung Österreich wird IBÖ abgekürzt.

Beim Chef der Identitären Bewegung Österreich gab es eine Razzia

Wien/Christchurch - Im Land Neuseeland hat es am 15. März einen schweren Angriff gegeben. Bei dem Angriff wurden 50 Muslime in 2 Moscheen getötet. Der mutmaßliche Angreifer hat 1.500 Euro an Martin Sellner gespendet. Sellner ist der Sprecher der Identitären Bewegung Österreich. Deswegen hat es bei Sellner am Montag eine Razzia gegeben. Die Polizei untersucht nun, ob es eine Verbindung zwischen Sellner und dem mutmaßlichen Angreifer gibt.

Erklärung: Razzia

Wenn die Polizei illegale Dinge sucht, dann kann sie eine Razzia machen. Sie kann dann zum Beispiel Gebäude durchsuchen. Eine Razzia wird genau geplant, damit niemand entwischen kann. Für eine Razzia muss es aber gute Gründe geben. Sonst darf die Polizei nicht so einfach Gebäude durchsuchen.

Erklärung: Identitäre Bewegung Österreich

Die Identitäre Bewegung Österreich ist eine Gruppe von Menschen, die Zuwanderer als Bedrohung für Europa ansehen. Sie mögen vor allem keine Muslime. Die Identitäre Bewegung Österreich wird IBÖ abgekürzt.

Erklärung: Muslime und Moschee

Muslime sind Menschen, die an Allah als ihren Gott glauben. Die Religion von diesen Menschen wird Islam genannt. Das Gebetshaus von Muslimen heißt Moschee.

Ein See in Melbourne in Australien färbt sich pink

Melbourne - In Melbourne in Australien gibt es einen ganz besonderen See in einem Park. Das Wasser in dem See wird nämlich manchmal pink. Das funktioniert über einen chemischen Vorgang. In dem See ist ungewöhnlich viel Salz. Wenn die Sonne viel scheint, die Temperaturen hoch sind und es auch nicht viel regnet, produzieren die Algen im See den Farbstoff Beta Carotin. Dieser Farbstoff verbindet sich dann mit dem Salz. Dadurch wird das Wasser pink. Viele Urlauber kommen extra deswegen nach Melbourne. Wenn sich das Wetter aber ändert, ist die pinke Farbe schnell wieder weg.

In der australischen Stadt Melbourne färbt sich ein See manchmal pink

Melbourne - In der australischen Stadt Melbourne gibt es einen ganz besonderen See. Dieser See befindet sich im Westgate Park und er färbt sich manchmal pink. Das passiert, weil im Wasser von dem See sehr viel Salz ist. Außerdem gibt es im See viele Algen. Wenn die Sonne viel scheint und es heiß wird, produzieren die Algen den Farbstoff Beta Carotin. Durch diesen Farbstoff und dem vielen Salz wird das Wasser dann pink. Um das zu sehen, kommen sogar viele Urlauber extra nach Melbourne. Dafür müssen sie aber auch Glück haben. Sobald sich das Wetter nur ein wenig ändert, ist die pinke Farbe wieder weg.

