Vize-Kommandant: Noch tausende IS-Anhänger aktiv - Neue Strategie

Damaskus (APA/dpa) - Auch nach dem Fall ihrer letzten Bastion in Syrien bleibt die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) weiter aktiv. Bei einem Angriff der Extremisten auf einen Kontrollpunkt nahe der Stadt Manbij im Norden des Landes kamen mindestens sieben verfeindete Kämpfer ums Leben. Der IS reklamierte die Tat am Dienstag über seine Propagandakanäle in den sozialen Medien für sich.

Die „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ meldete, vermutlich eine IS-Schläferzelle habe Verbündete der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) angegriffen. Demnach handelte es sich um den ersten IS-Angriff, seit das sogenannte Kalifat der Extremisten vollständig zerstört wurde.

Die internationale Anti-IS-Koalition warnte zugleich, in Syrien und im Irak seien nach ihrer Einschätzung noch immer einige Tausend IS-Anhänger aktiv. Der IS habe seine Strategie geändert und versuche, eine Untergrundorganisation zu bilden, sagte der Vize-Kommandant der Koalition, Generalmajor Christopher Ghika. Mit der Taktik von Aufständischen wollten die Extremisten die Sicherheit untergraben.

Über den Aufenthaltsort von IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi liegen der von den USA angeführten Koalition nach eigenen Angaben keine Informationen vor. Das Bündnis sei aber der Auffassung, dass seine Bedeutung abgenommen habe, erklärte Ghika. Auch die US-Regierung hatte am Montag mitgeteilt, sie wisse nicht, wo Abu Bakr sich aufhalte. Es bleibe aber ein vorrangiges Ziel, ihn aufzuspüren, sagte der Syrien-Beauftragte der US-Regierung, James Jeffrey.

Die mit der Koalition verbündeten SDF-Truppen hatten am Samstag nach wochenlangen Kämpfen die letzte IS-Bastion Baghouz im Osten Syriens für befreit erklärt. Damit hat die Terrormiliz „Islamischer Staat“ ihr gesamtes Herrschaftsgebiet in der Region verloren.

Der Verlust der territorialen Kontrolle bedeute jedoch nicht das Ende der Bedrohung durch den die jihadistischen Kämpfer, warnte Ghika. Geflohene Anhänger versuchten, in andere Regionen Syriens oder in den benachbarten Irak zu kommen. „Wir tun alles, um ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken“, sagte der Generalmajor.

Im Jänner waren bei einem Selbstmordangriff in Manbij mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch vier Amerikaner. Der IS reklamierte die Tat ebenfalls für sich.