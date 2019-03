Arbeiter bei Unfall mit Bagger in Tirol schwer verletzt

Zell am Ziller (APA) - Ein 43-Jähriger hat am Montag bei einem Arbeitsunfall in Zell am Ziller (Bezirk Schwaz) schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei geriet der Mann beim Einsetzen von Stangen mit der linken Hand in die Bohrvorrichtung eines Baggers. Der Schwerverletzte wurde mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.