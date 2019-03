Europas Leitbörsen schließen mit Gewinnen

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag durch die Bank Zugewinne verzeichnet. Nach einem unentschlossenen Start in der Früh arbeiteten sich die europäischen Leitindizes im Verlauf allesamt in den grünen Bereich vor. Etwas Extraschwung brachte auch der Börsenstart an der Wall Street.

Hinsichtlich Brexit scheint einmal mehr alles offen - das britische Unterhaus hatte sich gestern per Abstimmung mehr Einfluss auf das EU-Austrittsverfahren zugebilligt und will am Mittwoch über mögliche alternative Brexit-Szenarien abstimmen. Auch drei Staatssekretäre der Regierung von Premierministerin Theresa May unterstützten das Vorhaben und traten zurück.

Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handelstag mit plus 0,58 Prozent oder 19,05 Punkte bei 3.319,53 Einheiten. Der anfangs schwache DAX in Frankfurt schloss im Lauf des Tages 0,64 Prozent oder 72,83 Zähler fester auf 11.419,48 Punkte. In London notierte der FTSE-100 mit plus 0,26 Prozent oder 18,71 Einheiten auf 7.196,29 Punkte.

An der Datenfront wurde in Europa in Frankreich das Insee-Geschäftsklima veröffentlicht: Die französische Wirtschaft hat ihr moderates Wachstumstempo zum Jahresende 2018 gehalten. So wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent. In den USA wurden am Nachmittag ebenfalls Daten publiziert - so ist die Zahl der Baubeginne im Februar nach einem starken Vormonat wieder deutlich gesunken. Im Monatsvergleich sind die Baubeginne um 8,7 Prozent gefallen.

Im britischen FTSE-100 sackten die Aktien des Sanitärexperten Ferguson um mehr als 7 Prozent ab und lagen damit unter den stärksten Tagesverlierern. Das Unternehmen hatte heute Halbjahreszahlen vorgelegt. Trotz starkem Wachstum in den USA waren Investoren offenbar nicht überzeugt.

Der britische Online-Supermarkt Ocado streckt weiter seine Fühler aus. Das Unternehmen kündigte am Dienstag eine Partnerschaft mit dem australischen Supermarktkonzern Coles an. Zuvor hatte Ende Februar bereits ein Joint Venture Deal mit dem britischen Einzelhändler Marks & Spencer für Aufmerksamkeit gesorgt. Ocado-Papiere legten an der Spitze des FTSE-100 um 4,10 Prozent zu.

In Paris zeigten sich Aktien von Airbus mit plus 2,02 Prozent klar fester. Mitten in der Krise seines US-Konkurrenten Boeing hat der europäische Flugzeugbauer einen Großauftrag aus China ergattert. Mit dem Luftfahrtdienstleister China Aviation Supplies Holding (CAS) wurde ein Abkommen über den Verkauf von 300 Flugzeugen abgeschlossen.

~

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.035,59 20,45 0,68 3.015,14 Frankfurt DAX 11.419,48 72,83 0,64 11.346,65 London FT-SE-100 7.196,29 18,71 0,26 7.177,58 Paris CAC-40 5.307,38 46,74 0,89 5.260,64 Zürich SPI 11.145,93 107,87 0,98 11.038,06 Mailand FTSEMIB 21.139,40 79,80 0,38 21.059,60 Madrid IBEX-35 9.183,10 3,20 0,03 9.179,90 Amsterdam AEX 545,37 4,21 0,78 541,16 Brüssel BEL-20 3.591,57 30,89 0,87 3.560,68 Stockholm SX Gesamt 1.574,16 0,50 0,03 1.573,66 Europa Euro-Stoxx-5 3.319,53 19,05 0,58 3.300,48

0

Euro-Stoxx 364,28 2,35 0,65 361,93 ~

~ ISIN EU0009658145 ~ APA473 2019-03-26/18:27