Börse London schließt im Plus

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Dienstag in einem klar stärkeren Börsenumfeld ebenfalls mit Gewinnen geschlossen.

Hinsichtlich des Brexit scheint einmal mehr alles offen. Das britische Unterhaus hatte sich gestern per Abstimmung mehr Einfluss auf das EU-Austrittsverfahren zugebilligt und will am Mittwoch auch gegen den Willen der Premierministerin über mögliche alternative Brexit-Szenarien abstimmen. Auch drei Staatssekretäre der Regierung von Premierministerin Theresa May unterstützten das Vorhaben und traten zurück.

Der FTSE-100 Index ging um 18,71 Einheiten oder 0,26 Prozent höher bei 7.196,29 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 71 Gewinner und 30 Verlierer gegenüber.

Im Leitindex sackten die Aktien des Sanitärexperten Ferguson um mehr als 7 Prozent ab und lagen damit unter den klaren Tagesverlierern. Das Unternehmen hatte heute Halbjahreszahlen vorgelegt. Trotz starkem Wachstum in den USA waren Investoren offenbar nicht überzeugt.

Der Online-Supermarkt Ocado streckt weiter seine Fühler aus. Das Unternehmen kündigte am Dienstag eine Partnerschaft mit dem australischen Supermarktkonzern Coles an. Zuvor hatte Ende Februar bereits ein Joint Venture Deal mit dem britischen Einzelhändler Marks & Spencer für Aufmerksamkeit gesorgt. Ocado-Papiere legten an der Spitze des FTSE-100 um 4,10 Prozent zu.

Ebenfalls aus dem FTSE-100 schraubte der Kreuzfahrtbetreiber Carnival seine Erwartungen an das Jahr 2019 zurück. So wird nunmehr ein Umsatzplus (ohne Währungseffekte) von 5,5 Prozent erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird laut Carnival zwischen 4,35 bis 4,55 Dollar und damit etwas niedriger als noch im vergangenen Dezember erwartet. Die Aktie verlor 8,46 Prozent an der Börse.

Im FTSE-250 bei den Londoner Mittelwerten stiegen Aktien des Bauunternehmers Crest Nicholson um 5,04 Prozent. Im Rahmen der heutigen Generalversammlung hatte CEO Patrick Bergin seinen Rücktritt bekannt gegeben. Peter Truscott soll neuer Chef von Crest Nicholson werden - er war bis zuletzt CEO beim Branchenkollegen Galliford Try.

An der Zahlenfront legte aus dem Segment AIM-100 der Londoner Börse der Lifestyle-Getränkehersteller Fever Tree zum Gesamtjahr 2018 Zahlen vor. Fever Tree konnte operativ stark wachsen und insbesondere am Heimmarkt seine Umsätze steigern. An der Börse stieg die Aktie in Folge um mehr als 6 Prozent.

