US-Anleihen verringern Verluste im Handelsverlauf

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag im Handelsverlauf ihre Verluste deutlich verringert. Die zunächst wieder risikofreudigeren Anleger agierten wieder vorsichtiger. Am Aktienmarkt gaben die wichtigsten Indizes einen Großteil ihrer frühen Gewinne wieder ab.

An den Finanzmärkten ist die Konjunkturangst zwar nicht mehr ganz so groß wie an den Tagen zuvor, doch die aktuellen Wirtschaftsdaten aus den USA waren schwächer als erwartet ausgefallen. So gingen im Februar die Wohnungsbaubeginne und die Baugenehmigungen stärker als prognostiziert zurück. Zudem war der vom privaten Marktforschungsinstitut Conference Board erhobene Indikator zur Konsumlaune im März entgegen den Erwartungen von Experten gesunken.

Die Kurse der zweijährigen Anleihen zeigten sich unverändert bei 100 14/32 Punkten und rentierten mit 2,25 Prozent. Fünfjährige Papiere verloren 1/32 Punkt auf 100 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,19 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen fielen um 2/32 Punkte auf 101 28/32 Punkte und rentierten mit 2,41 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren verloren 1/32 Punkt auf 102 22/32 Punkte. Ihre Rendite stieg damit auf 2,86 Prozent.