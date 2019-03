New York (APA) - Die US-Börsen haben am Dienstag im Plus geschlossen. Der Dow Jones stieg um 0,55 Prozent auf 25.657,73 Einheiten. Im Frühhandel hatte er in der Spitze bis zu 1,1 Prozent zugelegt.

Der marktbreite S&P-500 gewann 0,72 Prozent auf 2.818,46 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite legte 0,71 Prozent auf 7.691,52 Zähler zu.

Die heute veröffentlichten Konjunkturdaten waren schlechter ausgefallen als erwartet. So hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im März überraschend stark eingetrübt. Der vom Conference Board erhobene Indikator zur Konsumlaune sank im Vergleich zum Vormonat um 7,3 Punkte auf 124,1 Zähler. Analysten hatten im Mittel mit einem Anstieg auf 132,5 Punkte gerechnet.

Außerdem ist die Zahl der Baubeginne im Februar nach einem starken Vormonat wieder deutlich gesunken. Im Monatsvergleich seien die Baubeginne um 8,7 Prozent gefallen. Im Jänner waren sie noch um 11,7 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit Oktober 2016 nicht mehr.

Bei den Einzelwerten zogen die Aktien von Tesla an der Nasdaq um 2,8 Prozent an. Das Model 3 des Elektroautoherstellers verkauft sich besser als erwartet. Nur wenige Wochen nach der Markteinführung dieses Wagens in Europa hat Tesla im wichtigen Kernmarkt Norwegen den monatlichen Absatzrekord gebrochen.

Ebenfalls an der Technologiebörse Nasdaq legten die Titel von Nvidia um 1,8 Prozent zu. Der Chef des Entwicklers von Grafikprozessoren, Jesen Huang, hat laut Medien auf einer Konferenz in Tel Aviv gesagt, dass das Unternehmen vorerst keine weiteren Zukäufe plane. Zuletzt hatte Nvidia den israelischen Netzwerkausrüster Mellanox Technologies übernommen.

Im Dow Jones gaben die Aktien von Apple ihre Gewinne aus dem Frühhandel wieder ab und beendeten den Handelstag um gut ein Prozent tiefer. In der Spitze waren sie um knapp 2,2 Prozent angezogen. Das Unternehmen hatte am Vorabend neue Produkte wie einen Abodienst für Nachrichten und einen Video-Streamdienst angekündigt. In Kooperation mit Goldman Sachs soll es außerdem auch bald eine Kreditkarte von Apple geben. Am Montag waren die Titel des Technologiekonzerns daraufhin klar im Minus aus dem Handel gegangen.

