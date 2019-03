„Orest“ an Staatsoper - Komponist Trojahn: „Ich bin hier der Papa“

Wien (APA) - Manfred Trojahn ist einer der wichtigsten Komponisten Deutschlands. Am Sonntag (31. März) feiert das Operndrama „Orest“ des 69-Jährigen nun Premiere an der Wiener Staatsoper. Zuvor sprach der in Düsseldorf und Paris lebende Tonsetzer mit der APA über die Frage, warum der 2013 entstandene „Orest“ seinen Ruf gerettet hat, die Rolle der Narration und die Promiskuität von Musik.

APA: Sie gelten als jemand, der nicht gerne über sein Werk spricht. Weil es dann das auratische Geheminis zu verlieren droht?

Manfred Trojahn: Das muss nicht sein - es kommt darauf an, was ich sage. Aber grundsätzlich spreche ich eher gerne allgemein über mein Oeuvre.

APA: Wie ist denn Ihr Verhältnis zu einem abgeschlossenen Werk? Ist das ein Baby, das nun auf eigenen Füßen stehen muss?

Trojahn: Das muss funktionieren, es muss ein Eigenleben haben, auch ohne mich. Dafür ist es da.

APA: Wie sehen Sie unter diesem Licht Ihre Rolle vor der Premiere an der Staatsoper?

Trojahn: Eigentlich habe ich keine Aufgabe, obwohl ich viel länger mit dabei bin als sonst. Das ist sehr spannend, weil ich mich einmischen kann und das Team sehr offen ist. Ich bin hier der Papa. Ich kann ein bisschen ermuntern - aber natürlich nicht mehr verändernd eingreifen. Das wäre aber auch nicht meine Funktion - meine Aufgabe war, das Stück geschrieben zu haben.

APA: Zugleich sind Sie einer jener Komponisten, der sehr klare Regieanweisungen in seine Partitur schreibt...

Trojahn: Tue ich das? Eigentlich versuche ich, hier so wenig wie möglich zu machen. Ein Ort sollte sich etwa aus dem Text heraus generieren, ohne dass ich es niederschreibe, was mir nicht immer gelingt. Letztlich möchte ich nur Fährten legen, die begangen werden können, aber nicht müssen. Komponisten sind oft Menschen, die ihr Werk auch interpretieren wollen - und das sollten sie eigentlich nicht. Ein Regisseur muss eine von vielen Lösungen finden, weil er ein Konzept durchsetzen muss.

APA: Zum Librettist Ihrer eigenen Werke wurden Sie letztlich unfreiwillig, weil Ihr Vertrauter Christian Martin Fuchs 2008 verstarb. Fehlt Ihnen dieses Gegenüber beim Schreiben?

Trojahn: Das fehlt gewaltig, aber diese Rolle kann nicht jeder erfüllen. Das liegt nicht einmal an der Persönlichkeit, sondern vielleicht einfach an der Atmosphäre. Meine Verbindung mit Fuchs war eine symbiotische und freundschaftliche, die mir ungemein viel bedeutet hat. Wir haben unendlich viele Pläne gemeinsam geschmiedet, aus denen ich teils heute noch zehre. Das gilt zumindest in Aspekten auch für mein neues großes Projekt in Amsterdam, das sich um Eurydice dreht.

APA: Eine neuerliche Kooperation mit einem Librettisten würden Sie ausschließen?

Trojahn: Ich würde das nicht ausschließen, aber ältere Menschen werden ja unverträglicher. (lacht) Ich habe nicht mehr wirklich Hoffnung, dass es in dieser Form klappen kann, weil Fuchs und ich so spannend zusammen waren. Wir haben nicht gearbeitet, sondern gleichsam zusammen gelebt. Wir sind durch den Wald gelaufen und haben uns die Stücke vorgespielt, was mit seinem Tod weggebrochen ist. Das vermisse ich sehr, denn eigentlich bin ich ein sehr kommunikativer Typ. Letztlich bin ich ein Kaffeehausmensch.

APA: „Orest“ ist eines Ihrer erfolgreichsten Werke und erlebt nun schon seine fünfte Inszenierung. Sehen Sie Chancen, damit ins Repertoire zu kommen?

Trojahn: Das Repertoire ist noch weit. Das sind nur mehr einige wenige Kernstücke, die allesamt nicht neu sind. Ich würde selbst „Lulu“ nicht für ein Repertoirestück halten, sondern nur ein viel gespieltes Stück. Kein Theater kann ohne „Don Giovanni“, ohne „Lulu“ hingegen schon. Als Zeitgenosse ist das natürlich wenig erbaulich.

APA: Haben Sie eine Erklärung, weshalb „Orest“ innerhalb Ihres Oeuvres so erfolgreich ist?

Trojahn: Ich habe mich da amüsiert. „Orest“ ist ein Drama, meine anderen Stücke sind im Kern dramatische Komödien. Komödien werden nicht ernst genommen, „Orest“ hingegen sofort. „Orest“ hat meinen Ruf gerettet. (lacht) Als Komödienschreiber schrammt man in der Wahrnehmung immer hart an der Seriositätsgrenze.

APA: Im Gegensatz zu vielen Kollegen spielt bei Ihnen die Narration eine große Rolle...

Trojahn: Narration ist für mich die Grundlage, denn ich möchte erzählen. Die erzählerische Ebene adaptiert die Musik an sich. Dieselbe Musik könnte auch unter einer anderen Narration wunderbar funktionieren. Musik ist sehr promisk. Das ist der Grund, weshalb viele Komponisten die Narration scheuen: Sie haben Angst, die Musik der Erzählung auszuliefern und sehen deren „Reinheit“ in Gefahr. Ich bin hingegen kein sehr reinheitsfixierter Mensch - zumindest nicht, was die geistige Ebene angeht.

APA: Sehen Sie Ihren Orest als zeitgenössische Figur?

Trojahn: Mir geht es um den Umgang mit einer Debatte, die zuletzt wieder deutlicher wurde: Das Dritte Reich, die Vernichtung der Juden, die Schuld. Wie geht jemand, der sich in extremer Weise schuldig macht, damit um?

APA: Ist die Verstrickung in gesellschaftliche Zwänge die Schuld?

Trojahn: Ich habe ein Gesellschaftsbild konstruiert, das von einem Matriarchat ausgeht, das geherrscht und seine Könige regelmäßig einen Kopf kürzer gemacht hat. Wenn man davon ausgeht, trägt Klytämnestra für den Mord an Agamemnon überhaupt keine Schuld. Orest sitzt eigentlich zwischen zwei Rechtsformen: Seiner Mutter, die sich nach dem Matriarchat richtet und Apollo, der ihn mittels Delphi-Orakel zur Rache auffordert, weil das Matriarchat zu Ende ist.

APA: Auf den Deus ex Machina setzen Sie allerdings nicht...

Trojahn: Das hätte mich nicht interessiert. Orest geht, ohne zu wissen wohin, ohne zu wissen, was er machen wird. Klar ist nur: So geht es nicht weiter. Das ist die Grundfigur, die wir alle für uns finden müssen. Wir müssen uns nicht von Gott trennen, aber von der institutionalisierten Religion und vielen gesellschaftlichen Bräuchen.

APA: Der Rückzug aus dem System als Lösung?

Trojahn: Es ist eher ein Vorpreschen aus dem System. Der Rückzug wäre das Verbleiben im System. Es erstarren alle, die sich vom Gott nicht lösen können. Zugleich weiß ich, dass man sich aus der Gesellschaft ohnehin nicht entfernen kann - nur aus bestimmten Voraussetzungen hin zu einem Individualismus. Der Weg ist hier das Ziel.

APA: Zum Abschluss: Wie wichtig ist Ihnen das transitorische Moment der Aufführung eines Werks?

Trojahn: Ich würde ja nicht mit meinem Werk an die Öffentlichkeit gehen, wenn es mir genügen würde, dass es vorhanden ist. Ich möchte natürlich, dass das Stück Leben bekommt. Und anders als ein Maler oder Schriftsteller habe ich kein Artefakt, sondern benötige ein Orchester, das dieses Stück spielt. Sonst existiert es eigentlich gar nicht. Ich halte mich für ein Theatertier und brauche das Gefühl, dass das lebt.

(Das Gespräch führte Martin Fichter-Wöß/APA)

(S E R V I C E - „Orest“ von Manfred Trojahn an der Wiener Staatsoper, Opernring 2, 1010 Wien. Dirigent: Michael Boder, Regie/Bühne/Licht: Marco Arturo Marelli, Kostüme: Falk Bauer. Mit Thomas Johannes Mayer - Orest, Thomas Ebenstein - Menelaos, Daniel Johansson - Apollo/Dionysos, Audrey Luna - Hermione, Laura Aikin - Helena, Evelyn Herlitzius - Elektra. Premiere am 31. März. Weitere Aufführungen am 5., 7., 10. und 13. April. www.wiener-staatsoper.at)