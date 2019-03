„Literarsee“: Literaturfestival lockt zum fünften Mal nach Bad Aussee

Bad Aussee (APA) - Das Literaturfestival „Literasee“ lockt am kommenden Wochenende ins frühlingshafte Bad Aussee. Zur fünften Auflage der Veranstaltung sind unter anderem Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljartschuk, Christoph Ransmayr und Barbara Frischmuth angekündigt, um aus ihren Neuerscheinungen zu lesen.

Schnitzler und Hugo von Hofmannsthal, Jakob Wassermann und Theodor Herzl urlaubten und schrieben in Aussee. Mit dem Lesefestival „Literasee“ zieht das traditionelle Hotel Wasnerin auch „neue“ deutschsprachige Autorinnen und Autoren an, um Gästen in der Region Lust auf das Lesen und die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Literatur machen. Thematisch will man im fünften Jahr des Bestehens „Zustandsbilder einer alles andere als intakten Welt“ liefern, wie es die Veranstalter formulierten.

„weg“ heißt der neue Roman von Doris Knecht, den die Autorin zum Auftakt der Veranstaltung am 29. März (16.00 Uhr) vorstellen und mit Moderator Carsten Otte (SWR Literatur) diskutieren wird. Am Abend wird Bachmann-Preisträgerin Maljartschuk aus ihrem jüngsten Roman „Blauwal der Erinnerung“ lesen und anschließend mit Mia Eidlhuber (Der Standard) über das Buch sprechen. An den weiteren Terminen am Samstag und Sonntag werden Reinhard Kaiser-Mühlecker und Barbara Frischmuth Einblick in ihre Neuerscheinungen geben und sich dazu von Sebastian Fasthuber befragen lassen.

Die Lesung von Christoph Ransmayr aus seinem Roman „Cox oder Der Lauf der Zeit“ findet nicht im Hotel, sondern am unterirdischen Salzsee in den Salzwelten Altaussee statt. Am dritten Tag werden der als Erneuerer des Anti-Heimatromans gepriesene Gunther Geltinger und die in Kalifornien geborene und nun in Berlin lebende Autorin Nell Zink ihre Texte vorstellen.

(S E R V I C E - „Literasee 5.0“, Festival vom 29. bis 31. März im Hotel „Die Wasnerin“ in Bad Aussee. http://www.literasee.at. Festivalpass für alle drei Tage um 119 Euro, Einzellesungen um 19 Euro.)