Turnen: ÖFT nach Abgang von Dirk van Meldert auf Nationaltrainersuche

Wien (APA) - Österreichs Elite-Turnerinnen sind seit Anfang März ohne Nationaltrainer. Der Belgier Dirk van Meldert hat sich vor rund vier Wochen nach eineinhalbjähriger Amtszeit in die Niederlande verabschiedet, wo ihm im Männer-Bereich ein finanziell gutes Angebot unterbreitet worden ist. Österreichs Verband (ÖFT) konnte da nicht mithalten und musste den Coach im Jahr der Olympia-Qualifikation ziehen lassen.

Nach einem neuen Nationaltrainer wird gesucht, bis zur Erledigung sind alternative Ideen gefragt. Besonders trifft das auf Elisa Hämmerle zu, Österreichs vielleicht größte Olympia-Hoffnung. Die 23-Jährige trifft der Abgang van Melderts, zuletzt beim Doha-Weltcup reichte es für die Vorarlbergerin am Schwebebalken und am Stufenbarren nur zu den Rängen 16 und 22. „Wir suchen für sie eine gangbare Alternative“, erklärte ÖFT-Generalsekretär Robert Labner der APA - Austria Presse Agentur.

ÖFT-Sportdirektorin Eva Pöttschacher erwartet für die Entscheidung für die Karwoche, unmittelbar nach den Europameisterschaften von 10. bis 14. April in Stettin. „Elisa absolviert diese Woche ein Probetraining in Amsterdam, nächste Woche kann sie in Den Bosch mittrainieren“, sagte die Funktionärin. Eine der beiden Lösungen werde es wohl werden, wogegen ein vorliegendes Angebot aus Köln nicht optimal zugesagt hat.

Die Zeit drängt, denn die Olympia-Qualifikation steht ab 4. Oktober bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart auf dem Programm. Hämmerle und nach Verletzungen Jasmin Mader und Marlies Männersdorfer lassen die EM aus, konzentrieren sich auf ihre WM- und Olympia-Chance. Bei den auf ein Antreten bei den Europameisterschaften vom 10. bis 14. April in Stettin. Einzige ÖFT-Damen in Polen wird daher Bianca Frysak sein.