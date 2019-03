Segeln: Europäische Regattasaison beginnt - „Speed ist King“

Palma de Mallorca (APA) - Mit der Princess Sofia Trophy ab Montag vor Palma de Mallorca starten die Segler in die europäische Wettfahrt-Saison. Es folgen bis Juni mehrere Regatten, ehe Thomas Zajac/Barbara Matz (Nacra 17) zum Training nach Tokio fliegen. Sie haben wie auch das bei der WM versilberte 49erFX-Duo Tanja Frank/Lorena Abicht das Olympia-Nationenticket für die Sommerspiele 2020 bereits gelöst.

Insgesamt neun Wochen trainierten Zajac/Matz im Winter in Uruguay mit dem argentinischen Olympiasieger Santiago Lange sowie einem englischen und brasilianischen Team. „Wir haben definitiv einen großen Sprung beim Foilen unter Gennaker gemacht und bei hoher Welle. Wir haben Wert auf Technik und Speed gelegt, haben Masten und Foils getestet“, berichtete Zajac. Bei den „Monsterwellen“ von fünf bis acht Metern Höhe sei auch einiges Material kaputtgegangen, was stundenlange Reparaturarbeiten erforderte.

Das Wichtigste im Moment sei „Speed, Speed, Speed“, geht es für Zajac derzeit vorrangig nicht um Platzierungen. „Wir sagen immer Speed ist King. Du kannst noch so klug sein, wenn du langsam bist, dann wird es schwer für dich werden. Wir müssen das Boot so schnell wie möglich steuern können, bei allen Bedingungen“, betonte der 33-Jährige. Es gäbe Bedingungen, bei denen sie zu den besten drei der Welt gehören, und andere, wo sie nicht so konstant vorne reinfahren würden. „Das ist bei Welle und weniger Wind zum Beispiel. Momentan liegt uns Flachwasser und stärkerer Wind mehr.“

In Japan könne man alles haben. Taifunwarnungen könne es das ganze Jahr geben, weshalb man mit Monsterwellen rechnen müsse, wie sie es im vergangenen August beim ersten Trainingscamp in Enoshima bereits erlebt haben. „Das ist eine Herausforderung, darauf wollen wir vorbereitet sein.“ Im August ist inklusive Pre Olympics und Weltcup deshalb ein weiterer Trainingsblock in Tokio geplant, im September soll ein dritter folgen. Anfang Dezember findet in Auckland die 2019er-WM statt, jene von 2020 folgt bereits im Februar in Melbourne.

Auf dem Weg zu den Sommerspielen lässt sich der Olympia-Bronzemedaillengewinner von einem Videoproduzenten begleiten, auf der Plattform des Sponsors www.candidatesailing.com werden seit Anfang März alle zwei Wochen Videos online gestellt. Erzählt werden die Geschichten hinter dem Sport. Mit „Storytelling“ will man das Segeln in Österreich populärer machen, involviert ist das ganze Nationalteam. Eine Folge behandelt die Frage, ob man in 15 Minuten Foilen lernen kann.

„Es ist sehr schwierig, den Segelsport nur über die Ergebnisse und nur über die klassischen Medien zu verkaufen, wir versuchen das nun über eine eigene Videoproduktion. Es geht nicht darum, dass man uns nur ständig am Boot sitzen sieht, es geht auch um die ganzen Reisen, die Problemlösungen, wie es ist, in einem Team 250 Tage im Jahr zusammen zu sein, die Emotionen wie Ärger und Freude“, erklärte Zajac.