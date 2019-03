Indien verkündet Test-Abschuss eines Satelliten

Neu-Delhi (APA/dpa) - Indien hat nach eigenen Angaben mit dem Abschuss eines Satelliten in der Erdumlaufbahn erfolgreich ein neues Abwehrsystem getestet. Das erklärte der indische Premierminister Narendra Modi am Mittwoch in einer Ansprache, die live im Fernsehen übertragen wurde. Indien sei erst das vierte Land, das diese Fähigkeit erlangt habe.

Dies sei ein Moment des Stolzes für das Land, sagte er. Indien sei eine Großmacht im All geworden.

Die südasiatische Atommacht mit 1,3 Milliarden Einwohnern hat auch ein ambitioniertes Raumfahrtprogramm. Modi hatte im vergangenen Jahr angekündigt, Indien werde bis zum 75. Jahrestag der indischen Unabhängigkeit im Jahr 2022 als vierter Staat der Welt einen bemannten Flug ins Weltall starten.

In Indien steht in wenigen Wochen eine Parlamentswahl an. Gewählt wird in sieben Phasen vom 11. April bis zum 19. Mai, ausgezählt wird am 23. Mai. Rund 900 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Modis hindu-nationalistische Partei BJP gilt als Favorit. Er würde bei einem Wahlsieg eine zweite fünfjährige Amtszeit als Regierungschef bekommen.