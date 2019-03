Tennis: Neues ÖTV-Präsidium will am Wochenende Fahrplan festlegen

Wien (APA) - Angekündigte Revolutionen finden nicht statt. So könnte man das vergangene Wochenende im Österreichischen Tennisverband (ÖTV) nach Länderkuratorium und Generalversammlung kurz zusammenfassen. Anstelle der Machtübernahme durch das Länderkuratorium besteht das ÖTV-Präsidium nun aus sechs Personen. Interimspräsidentin Christina Toth wird ihr Amt nach einem Reorganisationsprozess zurücklegen.

„Die Revolution hat ja nicht mehr stattfinden können, weil von den ursprünglich sieben (Bundes-)Ländern ja kontinuierlich drei weggebrochen sind. Als erstes Niederösterreich, dann Kärnten, dann die Steirer, damit war die Zwei-Drittel-Mehrheit weg“, meinte Neo-Vizepräsidentin Barbara Muhr, die auch Landesverbandspräsidentin der Steiermark ist, im APA-Gespräch. Muhr selbst hatte ebenfalls als eine von sieben Landesverbands-Präsidenten zunächst der geforderten Statutenänderung samt Machtverlegung ins Länderkuratorium im Vorfeld der ÖTV-Tagungen zugestimmt. Doch dann hat sie selbst von vielen verschiedenen Seiten die Ablehnung dieses Streits in der Öffentlichkeit erfahren und sich zurückgezogen.

Nun sind die alten Statuen so ausgenutzt, dass das bis 2021 gewählte Präsidium aus maximal sechs Personen bestehen kann. Neben Muhr kam auch Elke Romauch neu in diesen Kreis. „Wir sind erstmals paritätisch drei Frauen und drei Männer: Das halte ich für ein wichtiges Signal in dieser anachronistischen Sportgesellschaft“, sagte Muhr, die in ihrer Funktion als Vorstandsdirektorin der Holding Graz auch die überfälligen Strukturen im ÖTV schaffen will. „Wir holen einen Organisationsentwickler, der in die Strukturen reinschaut und der wird uns beraten“, sagte Muhr zur APA. Am meisten zu tun sei am „großen Reibebaum Sport“. „Da wusste vor lauter Häuptlingen und Köchen keiner mehr, was wer tut.“

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung müssten für jeden Hauptberuflichen und für jeden Ehrenamtlichen ebenso geklärt sein wie die Schnittstellen. Zum Status quo: „Jeder tut irgendwo ein bisserl was, ohne dass es strukturiert und aufeinander abgestimmt ist. Es gibt bis jetzt nicht einmal eine Geschäftsordnung.“

Nach einer ersten kurzen Präsidiumssitzung hat man gleich eine vierstündige Arbeitssitzung für diesen Samstag anberaumt. „Da wollen wir einen Fahrplan festlegen, sowohl was Themen als auch den Zeitplan betrifft.“ Muhr möchte all ihre Energie einbringen, verspricht sie. „Ich werde, solange ich jetzt dabei bin, sicher aufs Gas steigen und da muss jetzt was passieren.“