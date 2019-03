Brexit: Labour-Abgeordneter: May darf Unterhausvotum nicht ignorieren

London/Berlin (APA/AFP/Reuters) - Vor den Abstimmungen im britischen Unterhaus über Alternativen zum ausgehandelten Brexit-Deal hat der Labour-Abgeordnete Ben Bradshaw Premierministerin Theresa May davor gewarnt, das Votum zu ignorieren. Der konservative Abgeordneten Oliver Letwins hofft auf eine neue Abstimmung über Mays Abkommen. Und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber warnte, dass den Europäern der Geduldsfaden reißen könnte.

May habe keine Macht mehr, ihre Partei sei auseinandergefallen, sagte Bradshaw am Mittwoch im SWR-“Tagesgespräch“. Es sei klar, dass das Parlament ihrem Deal auch künftig nicht zustimmen werde. Obwohl die Probeabstimmungen nicht bindend sind, könne May die Ergebnisse nicht einfach übergehen, sagte Bradshaw. „Das wäre unverschämt“ und auch mit den Gesetzen nicht vereinbar. „Wir wohnen nicht in einer Diktatur.“ Wenn May ankündige, das Votum des Unterhauses als rechtlich nicht bindend abzutun, dann sei „ihre Zeit an der Macht vorbei“.

Für den Labour-Abgeordneten haben Vorschläge im Parlament die größte Chance, die sich für den Verbleib in der Zollunion beziehungsweise im Binnenmarkt einsetzen oder ein zweites Referendum fordern. „Die Meinung in Großbritannien hat sich geändert“, sagte Bradshaw. Würde erneut abgestimmt, würden die Menschen gegen den Brexit stimmen.

Bradshaw hält es für möglich, dass am Mittwoch noch kein Alternativ-Vorschlag eine Mehrheit bekommt. Dann stünden in der kommenden Woche erneut Abstimmungen im Unterhaus an. In diesem Fall hoffe er, dass die EU die neue Situation anerkenne und einer Verschiebung des Austrittsdatums über den 12. April hinaus zustimme.

Das britische Parlament hat nach Angaben des konservativen Abgeordneten Letwin jedenfalls deutlich gemacht, dass es gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen ist. Er hoffe, dass es noch in dieser Woche eine dritte Abstimmung über den von May ausgehandelten Vertrag gebe, sagt der Abgeordnete der BBC. Ein zweites Referendum lehne er ab. Letwin hält es auch für „sehr, sehr unwahrscheinlich“, dass sich im Parlament eine Mehrheit für irgendeine der vorliegenden Brexit-Optionen findet. Er hoffe jedoch, dass das Votum einen Weg andeuten werde, der letztlich zu einer Lösung führe, sagt er der BBC. „Wir brauchen eine Mehrheit für irgendetwas.“

Die Abgeordneten im britischen Unterhaus stimmen am Mittwoch in einer Reihe von Probeabstimmungen über verschiedene Brexit-Szenarien ab. Unterstützt wurde der Schritt vor allem von pro-europäischen Abgeordneten. Das Ergebnis ist für May zwar nicht bindend, kann aber trotzdem große politische Wirkung entfalten.

Der EVP-Spitzenkandidat Weber mahnte die Europäer achtzugeben, „dass das Brexit-Chaos nicht ganz Europa ansteckt“. Die Europawahl Ende Mai dürfe auf keinen Fall gefährdet werden, sagt der CSU-Politiker den Partner-Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Mittwochausgabe). Notfalls werde die EU auch einen harten Brexit - ohne Austrittsabkommen - in Kauf nehmen. Man solle sich nicht auf die Gutmütigkeit Europas verlassen. „Manchen bei uns könnte irgendwann der Geduldsfaden reißen.“ Die britischen Abgeordneten müssten entweder dem ausgehandelten Vertrag doch noch zustimmen oder es müsse ein zweites Referendum geben.