20-jährige Skifahrerin in Vorarlberg aus Bergnot gerettet

Bregenz (APA) - Eine 20-jährige Skifahrerin ist am Dienstag per Helikopter aus dem freien Gelände des Skigebiets Sonnenkopf (Bez. Bludenz) in Sicherheit gebracht worden. Die Freeriderin geriet aufgrund mangelhafter Orientierung in das mit Felsabsätzen durchsetzte Vermalentobel, wo es für sie kein Weiterkommen mehr gab. Sie setzte einen Notruf ab, woraufhin die Einsatzkräfte aktiv wurden, teilte die Polizei mit.

Die 20-Jährige aus Rankweil (Bez. Feldkirch) fuhr kurz vor 17.00 Uhr allein in Richtung der Talstation der Sonnenkopfbahn ab. Im Bereich der Obermoosbahn verließ sie den gesicherten Skiraum und landete in weiterer Folge im Vermalentobel. Dort erschien ihr die weitere Abfahrt zu gefährlich, an einen Aufstieg war ebenfalls nicht zu denken. Die unverletzte Frau wurde per Tau geborgen und ins Tal geflogen.