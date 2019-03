Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag gut behauptet

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Mittwochvormittag mit gut behaupteten Notierungen gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 67,93 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 67,88 Dollar.

Die Ölpreise haben den Rückschlag vom vergangenen Freitag mittlerweile vollständig wettgemacht, schreiben die Commerzbank-Analysten in ihrer Tagesinfo Rohstoffe. Der Brent-Preis notiert nur noch knapp unter dem in der Vorwoche verzeichneten 4-Monatshoch. Die für den jüngsten Preisrückgang verantwortlichen Nachfragesorgen scheinen nach Einschätzung der Experten vom Radarschirm verschwunden zu sein.

Stattdessen stehe die Angebotsseite wieder im Mittelpunkt. Die OPEC hält ihre Ölproduktion dank der Übererfüllung seitens Saudi-Arabiens und einiger unfreiwilliger Angebotsausfälle stärker gedrosselt als erforderlich. Dazu zählt vor allem Venezuela. Dort sorgt ein weiterer massiver Stromausfall seit Montag erneut für Beeinträchtigungen bei der Ölproduktion und den Ölexporten, hieß es weiter von den Experten.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag auf 67,03 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 66,19 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich etwas höher. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.317,60 Dollar (nach 1.316,38 Dollar am Dienstag) gehandelt.