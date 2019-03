Weißrussland - Minsk laviert weiter zwischen Russland und EU

Minsk/Moskau (APA) - Mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Donnerstag erneut ein Spitzenvertreter Österreichs nach Weißrussland - formal im Zusammenhang mit einem Holocaust-Denkmal. Während Minsk auch mit diesem Besuch Kontakte in die EU weiter intensiviert, gab es zuletzt Spekulationen, dass Russland die Republik schlucken könnte.

Präsident Alexandr Lukaschenko signalisierte, dass er damit keine Freude hätte. Konflikte zwischen Weißrussland (Belarus) und Russland - die beiden leben formal in einem gemeinsamen Unionsstaat - gehören seit vielen Jahren zum Alltag.

Bisher hatten sie in den meisten Fällen aber eher mit finanziellen Fragen zu tun: Das Land ist und bleibt von seinem mächtigen Nachbarn im Osten wirtschaftlich abhängig und Weißrusslands gewiefter Langzeitpräsident Lukaschenko verwendete diese Situationen oftmals dafür, um in Moskau neue Kredite zu bekommen.

Seit Ende vergangenen Jahres drehen sich die Diskussionen aber nicht mehr nur um Wirtschaft, sondern auch um das „Problem 2024“: Im Jahr 2024 läuft die aktuelle vierte Amtszeit von Russlands Präsident Wladimir Putin aus und laut der gültigen russischen Verfassung dürfte er dann zumindest bis 2030 nicht mehr als Staatsoberhaupt der Russischen Föderation amtieren. Würden sich Russland und Weißrussland jedoch vereinigen, könnte Putin problemlos als Präsident dieses neuen Staats weiter regieren.

Äußerungen hochrangiger russischer Politiker, die Ende vergangenen Jahres von einer „weitergehenden Integration“ der beiden Staaten gesprochen hatten, waren auch in Minsk unter anderem im Zusammenhang mit diesem „Problem“ interpretiert worden. Wenige Tage vor Neujahr pilgerte Lukaschenko gleich zwei Mal zu Putin. Er machte anschließend aber deutlich, dass die Weißrussen keinen Zusammenschluss mit Russland wollten. Ein öffentlich ausgetragener Streit zwischen dem weißrussischen Außenministerium und Russlands Botschafter in Minsk machte in den letzten Tagen deutlich, dass dieser aktuellste Konflikt keinesfalls bereinigt ist und eine „weitergehende Integration“ nach Moskaus Wünschen nicht vom Tisch ist.

Kontakte in die EU sind daher für Minsk derzeit von besonderer Bedeutung - nicht nur zum Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen, die die Abhängigkeit von Russland reduzieren könnten, sondern auch als mögliche Unterstützung im Fall einer Zuspitzung mit Moskau.

Die weißrussischen Beziehungen in die EU und auch zu Österreich haben sich zuletzt merklich verbessert. Zuvor war Weißrussland lange Jahre in der EU politisch isoliert gewesen und der autoritär regierende Langzeitpräsident hatte sogar mit einem Image als „letzter Diktator Europas“ zu kämpfen gehabt.

Doch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine leitete 2014 eine Wende ein: Indem er Minsk erfolgreich als Verhandlungsort zwischen Kiew und Moskau positionierte, avancierte Lukaschenko zu einem geachteten Partner der internationalen Staatengemeinschaft. Im August 2015 entließ er politische Gefangene und sorgte dafür - so befand die EU -, dass die weißrussischen Präsidentschaftswahlen im Oktober 2015 in einem „gewaltfreien Umfeld“ stattfanden. Wenige Monate später hob der EU-Rat Sanktionen und Einreiseverbote gegen 170 Weißrussen auf, darunter auch Lukaschenko selbst.

Seinerseits hob Weißrussland 2017 die Visapflicht für jene Touristen aus der EU auf, die über den Flughafen Minsk einreisen. Diese dürfen sich derzeit maximal 30 Tage lang visumfrei im Land aufhalten.

Österreich eröffnete 2016 erstmals eine Botschaft in Minsk, im vergangenen Sommer reiste Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gedenkfeiern in das ehemalige NS-Todeslager Maly Trostenez am Stadtrand von Minsk, wo mehr als 10.000 österreichische Juden im Zweiten Weltkrieg getötet worden waren. In Anwesenheit von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Lukaschenko wird hier am Donnerstag ein von Österreich finanziertes Denkmal speziell für die österreichischen Opfer eingeweiht.

(Alternative Schreibweisen: Aljaksandr Lukaschenka)