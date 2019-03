Brexit - Barnier: „Niemand in Brüssel will Brexit zurücknehmen“

London (APA) - Der EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier hat Großbritannien aufgerufen, „eine Wahl für seine Zukunft zu treffen und endlich die Verantwortung für die Konsequenzen zu übernehmen“. Im EU-Parlament in Straßburg betonte Barnier am Mittwoch: „Niemand in Brüssel will den Brexit zurücknehmen, niemand will dem britischen Volk dieses Abstimmungsergebnis aberkennen.“

Bei allen möglichen Austrittsszenarien - geordnet oder ungeordnet - müssten die Rechte der Bürger auf beiden Seiten des Ärmelkanals Priorität haben, sagte Barnier. In den zweijährigen Brexit-Verhandlungen habe es keinerlei Wunsch gegeben, das britische Volk zu erniedrigen oder Rache zu üben, sagte Barnier. „Wir versuchen seit zwei Jahren, konkrete und machbare Lösungen zu finden.“

Auch bei einem ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens werde das Karfreitagsabkommen für Nordirland weiter gelten. Die EU-Kommission werde dafür auch weitere Ressourcen zur Verfügung stellen, sagte Barnier. Man müsse jetzt sehen, was im britischen Unterhaus geschehe. „Bis 11. April ist alles möglich“, so Barnier in Hinblick auf die von der EU gesetzte neue Brexit-Frist bis 12. April.