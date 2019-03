60 Verletzte bei Ammoniak-Austritt in Straubinger Eisstadion

Straubing (APA/dpa) - Beim Austritt von giftigem Ammoniak in einem Eisstadion in Straubing (Bayern) sind mindestens 60 Menschen verletzt worden. Die Betroffenen klagten nach Angaben der Polizei über Reizungen der Augen und der Atemwege. Einsatzkräfte brachten 118 Schüler und mehr als 70 Anrainer in Sicherheit. Das Ammoniak war in der Früh bei Instandhaltungsarbeiten in dem Stadion ausgetreten.