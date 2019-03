Fußball: Liverpool-Trainer Klopp: „Jedes Spiel ein Endspiel“

Liverpool (APA/dpa) - Fußballtrainer Jürgen Klopp blickt dem Saisonendspurt in der englischen Premier League mit Spannung entgegen. Sein Club Liverpool kann erstmals seit 1990 englischer Meister werden. „Es wird nur noch Spiel, nach Spiel, nach Spiel geben - und alle werden sehr, sehr wichtig“, sagte der 51-Jährige der offiziellen Seite www.liverpoolfc.com in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.

Dem deutschen Coach und seiner Mannschaft stehen einige harte Partien bevor. Denn Liverpool spielt nicht nur um den Meistertitel, sondern auch um den Sieg in der Champions League. „Einerseits werden unsere nächsten Gegner um die Plätze für eine Champions-League-Qualifikation, anderseits um den Klassenerhalt kämpfen“, erklärte Klopp. Zu den anstehenden Partien in Europas Königsklasse meinte er: „Wir müssen darüber nicht reden, weil dort jedes Spiel ein Endspiel ist.“

Derzeit steht Liverpool mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz eins der Tabelle der Premier League. Jedoch hat Verfolger und Titelverteidiger Manchester City ein Spiel weniger absolviert. Am Sonntag (17.30 Uhr) empfangen die „Reds“ dann den Tabellendritten Tottenham Hotspur. Im Viertelfinale der Champions League in knapp zwei Wochen wird Vorjahresfinalist Liverpool zu Hause gegen den FC Porto antreten. Das Rückspiel in Portugal findet am 17. April statt.