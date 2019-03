Steirische Wollsdorf Leder 2 - Neues Leichtleder mit „Dicke-Effekt“

Graz (APA) - „Herstück“ von Wollsdorf Leder bleibt der Stammsitz in Österreich, sagte Geschäftsführer Kindermann. Dort werde neben der Produktion auch der Vertrieb und die Entwicklungsarbeit geleistet. Durch den Druck in der Lenkradnische und den niedrigeren Anforderungen, will man sich in Österreich noch mehr auf „Klasse“ konzentrieren. Die „Masse“ wolle man in Mexiko produzieren.

Zur „Klasse“ zählen etwa die neuen SLS-Produkte (Smart Leather Surfaces): Sie beispielsweise Heizungen integriert und wurden vor wenigen Tagen auf einer Möbelmesse in Hongkong vorgestellt. Sie sollen aber in den kommenden zwei bis drei Jahren auch in der Auto-Industrie Einzug finden, sagte Kindermann. Die Produktion werde bald starten. Anfang April sind die SLS auch bei der Flugzeugmesse in Hamburg zu sehen.

Als Zukunftshoffnung hat man eine weitere Neuentwicklung im Köcher: Leichtleder, aber nicht wie bisher einfach dünnes Leder, sondern „dickes“ Leichtleder. Bereits seit etwa sechs Jahren produziere man für die Flugzeugindustrie dünnes Leder mit weniger als ein Millimeter Dicke. Für das Auto sollte aber die haptische Qualität des dicken Leders mit bis zu 1,3 Millimeter nicht verloren gehen. Daher entwickelte Wollsdorf eine Technik, mit der man die Faserstruktur von Leder „aufbläst“, um den „Dicke-Effekt“ zu bekommen, während das Gewicht um 25 Prozent geringer ausfällt. „Das ist vor allem für die Elektro-Mobilität wichtig, wo jedes Gramm zählt“, sagte der Geschäftsführer.

Das Produkt werde auf der Auto Schanghai im April vorgestellt. Kindermann sagte, dass man für Leichtleder den doppelten Preis erzielen kann. Daher könne er sich einen Umsatz im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich vorstellen. Wenn ein „großer Durchbruch“ komme, sei aber auch mehr drinnen.

Im Stammsitz in Wollsdorf wurden in den vergangenen Jahren rund zwei Mio. Euro in neue Maschinen investiert, 2019 soll es ebenfalls ein einstelliger Millionen-Euro-Betrag sein. Neu eingerichtet wurde etwa ein Kühlwasserbecken, durch dessen konstante Temperatur eine besser Qualität des Leders erzielt werden kann. Hinzu kommen neue Spritzkabinen und neue Stollmaschinen für weiches Leder. Eine neue Trocknungsanlage eines italienischen Maschinenhersteller ist eine von erst drei weltweit - eine Versuchsanlage mit neuer Technologie: „Es wird nicht mit Hitze getrocknet, sondern wie in einer Mikrowelle. Das ist effizienter und verursacht weniger Belastung für Fasern“, erklärte Kindermann.

In Mexiko wiederum wird ein neuartiger Hängetrockner getestet, was in Leon besonders gut funktioniere: Die Stadt liegt nämlich auf rund 1.800 Meter Seehöhe und bietet „hot and high“ - die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 28 Grad Celsius. Unterschiedliche Klimazonen können getestet werden, auch jene, die in Europa vorherrschen. Funktioniere die Anlage in Mexiko, so soll sie auch in Österreich installiert werden, sagte der Geschäftsführer.

Um die Einbußen beim Lenkradleder auszugleichen, will Wollsdorf künftig mehr im Sitzlederbereich produzieren. Da sind die Preise zwar relativ niedrig, aber erste Aufträge sollen ab 2021 anlaufen, meinte Kindermann.