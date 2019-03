Streit über ein Drittel Kampfflugzeug in Deutschland

Frankfurt am Main (APA/AFP) - Weil sich die deutsche Regierung nicht über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien einigen kann, sind die europäischen Partner verärgert. Eines der Milliarden-Geschäfte, die deswegen auf der Kippe stehen, ist die bereits unterzeichnete Bestellung aus Saudi-Arabien für 48 Kampfflugzeuge des Typs Eurofighter. Er galt einst als größtes europäisches Kooperationsprojekt im Rüstungsbereich.

Der Eurofighter wird von Airbus zusammen mit der britischen BAE Systems und dem italienischen Luftfahrtkonzern Leonardo gebaut. An dem Konsortium mit Sitz in Hallbergmoos bei München sind Deutschland und Großbritannien zu jeweils einem Drittel beteiligt. Spanien hält 13 Prozent und Italien 21 Prozent. Der Anteil an der Produktion wird dabei nach einem strengen Schlüssel zwischen den Ländern verteilt, um den es immer wieder Konflikte gab.

In Großbritannien werden beispielsweise Rumpfvorderteile inklusive Cockpit gebaut (Produktionsanteil 37,5 Prozent), in Deutschland das Mittelrumpfstück (30 Prozent), in Italien der linke Flügel (19,5 Prozent) und in Spanien der rechte (13 Prozent). Die Endmontage findet dann wechselweise in einem der vier Länder statt. Die saudi-arabischen Jets werden beispielsweise im englischen Warton zusammengebaut.