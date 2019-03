Serbische Ministerpräsidentin schließt ihren Rücktritt aus

Belgrad (APA) - Die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabic hat heute, Mittwoch, zum ersten Mal direkt auf die Forderung der Oppositionsanhänger nach ihrem Rücktritt reagiert. „Meine Antwort auf diese Forderung ist - nein“, sagte Brnabic bei einem Besuch im zentralserbischen Kragujevac.

Serbien sei eine Gesellschaft anständiger und normaler Menschen. Man werde nie auf die Ultimaten von Gewalttätern und Faschisten eingehen, erläuterte Brnabic in Anspielung auf jenen Protest in Belgrad, bei dem kürzlich eine Gruppe von Demonstranten in das Gebäude des öffentlich-rechtlichen TV-Senders RTS eingedrungen war.

Bei den seit Anfang Dezember in Belgrad und anderswo in Serbien stattfindenden Protesten wird neben dem Rücktritt von Präsident Aleksandar Vucic neuerdings auch jener von Brnabic gefordert. Führende Oppositionsparteien haben unterdessen eine Frist dafür gesetzt - die Rücktritte sollen vor dem für 13. April einberufenen Großprotest in Belgrad eingereicht werden.

Man brauche nicht den 13. April abzuwarten und könne gleich mit den Drohungen weitermachen, meinte Brnabic.

Bürger in Belgrad und anderswo im Lande gehen einmal wöchentlich auf die Straße, um ihre Unzufriedenheit zu bekunden. Die Proteste werden von nicht-staatlichen Organisationen vorbereitet, auch wenn daran regelmäßig Spitzenfunktionäre der Opposition, allem voran, des Bundes für Serbien, einer Gruppe von Parteien äußerst unterschiedlicher Ausrichtungen, teilnehmen.

Präsident Vucic hatte bisher wiederholt die Spitzenfunktionäre des Bundes für Serbien als „Faschisten“ und „Tycoons“ kritisiert.