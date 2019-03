Prozess um 600 Autopickerl in Klagenfurt vertagt

Klagenfurt (APA) - Wegen Missbrauchs der Amtsgewalt haben sich am Mittwoch drei Heeresangehörige und ein Kfz-Meister am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Sie sollen rund 600 Prüfplaketten für Privat-Pkw nicht dem Gesetz entsprechend organisiert haben. Die Heeresangehörigen sagten, die würden „die Verantwortung übernehmen“, der Kfz-Meister bekannte sich vollinhaltlich schuldig.

Schauplätze waren eine Klagenfurter Kaserne und eine Kfz-Werkstätte in Klagenfurt. Bei den drei mittlerweile suspendierten Beamten im Alter von 53 bis 60 Jahren handelte es sich um Prüfmeister der Heereslogistik und ermächtigte Prüfer nach dem Kraftfahrgesetz. Sie traten an den Kfz-Meister heran, ob er die Pkw-Pickerlüberprüfungen für die Heeresangehörigen und deren Familienmitglieder und Freunde zu einem günstigen Preis durchführen könnte. Dazu machten die drei Beamten im Heereslogistikzentrum mit den dort vorhandenen und geeichten Geräten selbst einige Überprüfungen, wie die Ermittlung der Abgas- oder Bremswerte. Diese Ergebnisse legten sie auf den Beifahrersitz, der Kfz-Meister übernahm die Daten ungeprüft in sein Gutachten und führte die restlichen Tests durch. Die Fahrzeugbesitzer ersparten sich so durchschnittlich 20 Euro pro Überprüfung.

Auf diese Weise seien laut Staatsanwältin Tanja Wohlgemuth aber auch Fahrzeuge mit schweren Mängeln für den Verkehr freigegeben worden. Dazu erklärte der Kfz-Meister, er habe darauf vertraut, dass diese Mängel behoben würden, dies hätten ihm die Fahrzeughalter auch versichert, daher habe er ihnen das Pickerl mitgegeben. Diese Vorgehensweise wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter im Zeugenstand bestätigt. Für einen Wagen sowie drei Motorräder hat er das Pickerl laut seiner Aussage im Vertrauen auch ohne Überprüfung herausgegeben.

Rund 600 unterschiedliche Überprüfungen laut Paragraf 57a Kraftfahrgesetz (KFG) sollen in Summe in den Jahren 2006 bis 2017 abgewickelt worden sein. Die Zahl sei, so der angeklagte Kfz-Meister, bei durchschnittlich 50 Fällen pro Jahr hochgerechnet worden. Für die Anklägerin ist das ein wissentlicher Befugnismissbrauch im Zusammenhang mit der Bestimmung des KFG. Der Kfz-Meister hat demnach die Plaketten ausgegeben, obwohl er nicht alle notwendigen Überprüfungen dazu selbst durchgeführt hatte, und die drei Beamten haben ihn laut Anklage dazu bestimmt.

Die drei Heeresangehörigen erklärten in ihrer Einvernahme, sei seien davon ausgegangen, dass der Kfz-Meister alle Überprüfungen noch einmal durchführen würde. „Wozu waren dann Ihre Überprüfungen notwendig und wofür übernehmen Sie dann die Verantwortung?“, fragte die Vorsitzende des Schöffensenats, Richterin Sabine Roßmann. Nach mehrmaligem Rückfragen räumten die Angeklagten dann ein, vielleicht doch damit gerechnet zu haben, dass die Tests nicht wiederholt würden. Die Verteidiger der Beamten verwiesen auf die Unbescholtenheit der Männer und darauf, dass sich ihre Mandanten nicht bereichert hätten, sondern die Taten lediglich als Gefälligkeitsdienste erfolgten.

Roßmann vertagte schließlich den Prozess. Eine Diversion, die von allen Angeklagten beantragt wurde, komme zum aktuellen Zeitpunkt nicht infrage, der Sachverhalt sei nicht ausreichend geklärt.