Südzucker kürzt nach Gewinneinbruch Dividende stark - Aktie sackt ab

Mannheim (APA/dpa-AFX) - Die unter einem Preisverfall für Zucker leidende deutsche Südzucker hat voriges Geschäftsjahr einen Gewinneinbruch verzeichnet und wird daher die Dividende für die Aktionäre mehr als halbieren. In der Zuckersparte sieht der Konzern - in Österreich mit 42 Prozent am Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana beteiligt - einen Wertberichtigungsbedarf von 700 Mio. Euro, teilte Südzucker am Mittwoch mit.

Der Aktienkurs des im SDax notierten Unternehmens brach zeitweise um 12 Prozent ein.

Vorläufigen Zahlen zufolge sank der Umsatz für das am 28. Februar beendete Geschäftsjahr 2018/19 von 6,98 Mrd. auf rund 6,75 Mrd. Euro. Das operative Konzernergebnis lag wegen der Probleme in der Zucker-Sparte bei rund 25 Mio. Euro - im Vorjahr hatte Südzucker noch 445 Mio. Euro erzielt. Den Aktionären wird eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie vorgeschlagen. Für das vergangene Geschäftsjahr hatte Südzucker noch 0,45 Euro je Aktie gezahlt.

Wegen des Preisverfalls bei Zucker im Zuge des Endes der EU-Marktverordnung hatte Südzucker Ende Februar ein Sparprogramm für die Sparte aufgelegt, die unter anderem die Schließung von mehreren Werken vorsieht.

Für das neue Geschäftsjahr 2019/20 bleibt Südzucker angesichts volatiler Zucker- und Ethanolmärkte vorsichtig und geht von einem Konzernumsatz von 6,7 bis 7 Mrd. Euro aus. Das operative Konzernergebnis sieht das Management in einer Bandbreite von null bis 100 Mio. Euro.

Den vollständigen Bericht will Südzucker am 16. Mai vorlegen.

~ ISIN DE0007297004 WEB http://www.suedzucker.de/de/Homepage/ ~ APA372 2019-03-27/14:52