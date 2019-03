Sohn von Südafrikas Präsidenten räumt Geschäfte mit Skandalfirma ein

Pretoria (APA/AFP) - Der Sohn des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa hat Geschäfte mit einer von Korruptionsvorwürfen umwitterten Firma gemacht. Die Bosasa-Gruppe habe seine Firma im Dezember 2017 für monatlich 16.000 Dollar (14.000 Euro) beauftragt, sie bei öffentlichen und privaten Ausschreibungen in Kenia und Uganda zu beraten, sagte Andile Ramaphosa am Mittwoch der Nachrichtenseite News24.

„Das war ein schweres Versehen unsererseits.“ Im Rückblick sei der Vertrag mit der Bosasa-Gruppe nicht ausreichend geprüft worden, sagte Ramaphosa. Dabei hätten auch die Bestrebungen seines Vaters auf die Präsidentschaft berücksichtigt werden müssen.

Die Bosasa-Gruppe - inzwischen umbenannt in African Global Operations - war ein Konglomerat, das sich um lukrative Aufträge der Regierung bemühte. In einem Prozess um das Verschwinden von 120 Millionen Dollar aus Verträgen mit der Gefängnisverwaltung des Landes mussten am Mittwoch mehrere Verdächtige vor Gericht erscheinen, darunter ein früherer Manager. Das Verfahren wurde auf Juli verschoben.

Es gab keine Hinweise darauf, dass Andile Ramaphosa oder seine Firma in den mutmaßlichen Korruptionsfall verwickelt sind. Die Geschäfte mit der Skandalfirma könnten seinem Vater dennoch schaden. Cyril Ramaphosa will sich bei der Präsidentschaftswahl am 8. Mai im Amt bestätigen lassen. Er hat versprochen, Korruption innerhalb der Regierungspartei ANC auszumerzen. Die Partei war in verschiedene Bestechungsskandale verwickelt, seit sie 1994 an die Macht kam.